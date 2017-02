Telekom Street Gigs feiert Karneval mit Kasalla und OneRepublic

Großansicht Kommen zum Kölner Karneval: OneRepublic (Bild: Genevieve Tedder) Kommen zum Kölner Karneval: OneRepublic (Bild: Genevieve Tedder)

Am Rosenmontag, den 27. Februar 2017, organisiert Telekom Street Gigs zwei Konzerte in Köln. Bevor die US-amerikanische Band OneRepublic im Karnevalsmuseum spielt, tritt die Kölner Band Kasalla auf einem fahrenden Musikwagen beim Rosenmontagszug auf."Für uns als echte Kölner geht damit ein Lebenstraum in Erfüllung", freut sich Bastian Campmann von Kasalla: "Es ist klasse, dass wir auf die Art und Weise Teil des Rosenmontagszuges werden."Die Organisatoren der Deutschen Telekom wollen das Konzert von OneRepublic als 360-Grad-Livestream im Internet übertragen. Tickets für das Konzert können die Besucher allerdings nicht kaufen, sondern nur auf den Online-Seiten der Telekom Street Gigs gewinnen.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen