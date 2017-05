Telekom streamt 360-Grad-Show der Gorillaz

Großansicht In Köln live und weltweit in 360 Grad im Netz zu erleben: die Live-Show der Gorillaz (Bild: Mark Allen) In Köln live und weltweit in 360 Grad im Netz zu erleben: die Live-Show der Gorillaz (Bild: Mark Allen)

"Eine Weltpremiere" kündigt die Deutsche Telekom an: Noch vor der Europa- und Nordamerikatour der Gorillaz Ende des Jahres gibt die britische Comicband am 20. Juni 2017 im Kölner Palladium ihr Debüt einer Liveshow in 360 Grad. Das Konzert ist weltweit per Livestream auf der Internetseite von Electronic Beats, dem internationalen Musikprogramm der Telekom , zu verfolgen.Unter dem Titel "Telekom Electronic Beats Presents 'Humanz' Live" präsentiert die Telekom insgesamt vier exklusive Album-Showcases in Mittel- und Osteuropa zum neuen Gorillaz-Album, "Humanz" (Parlophone/ Warner Music ), das gerade auf Rang drei in die Offiziellen Deutschen Charts einstieg - und jeweils auf Platz zwei in den USA, Großbritannien und Frankreich. Die Shows seien "der Höhepunkt einer umfangreichen Kooperation zwischen der erfolgreichsten virtuellen Band der Welt und der Telekom".Unter anderem bietet die Telekom als Technologiepartner allen Fans der von Blur-Sänger Damon Albarn und dem Comcizeichner Jamie Hewlett ins Leben gerufenen Formation über die kostenlose "Augmented-Reality-App" The Lenz exklusive Gorillaz-Inhalte an. Darüber hinaus ermöglichte das Unternehmen kürzlich das weltweit erste Live-Interview mit den Gorillaz-Charakteren 2D und Murdoc Niccals.Auftakt für die Telekom-Showcases mit den Gorillaz ist am 14. Juni in Warschau. Es folgen Shows in Budapest am 16. Juni und Katowice am 18. Juni. Mit der ersten Liveshow der Gorillaz in 360 Grad am 20. Juni in Köln folge dann der krönende Abschluss.Hans-Christian Schwingen, Markenchef Deutsche Telekom, sagt: "Mit neuen Technologien ermöglicht die Telekom einen einzigartigen Einblick in die virtuelle Welt der Gorillaz, verbindet reale mit virtuellen Welten und lässt Fans weltweit in 360 Grad Teil dieses Musik-Highlights werden."Am 15. Mai um 18 Uhr startet die erste von zwei Verlosungen, bei denen sich jeder Interessent für Tickets für die Show in Köln auf electronicbeats.net registrieren kann. Zu kaufen gibt es dafür keine Tickets.In der Vergangenheit kooperierte Telekom Eletronic Beats beretis mit Musikgrößen wie Grace Jones, Depeche Mode, Dave Gahan & Soulsavers, New Order, den Pet Shop Boys oder Lana Del Rey.14.06.17 PL-Warschau, Nowy Teatr16.06.17 HU-Budapest, Várkert Bazár18.06.17 PL-Katowice, MCK20.06.17 Köln, Palladium (360-Grad-Show)

Quelle: MusikWoche

