Techno-DJ Heiko MSO verstorben

Großansicht Verstorben: Heiko MSO (Bild: MSO Records) Verstorben: Heiko MSO (Bild: MSO Records)

Am 17. Mai 2017 ist im Alter von 47 Jahren der Frankfurter Techno-Pionier Heiko MSO gestorben. Über die Todesursache ist bislang noch nichts bekannt. Der Künstler gehörte zu den einflussreichsten Vertretern der Frankfurter Elektronikszene und hat unter anderem mit Sven Väth und Ata Macias zusammengearbeitet.Der am 15. Februar 1970 in Hanau als Heiko Schäfer geborene DJ und Produzent (das Kürzel MSO stand für Mental Sound Odyssee) begann seine Musikkarriere im Plattenladen, als DJ veröffentlichte er Anfang der 90er-Jahre unter anderem bei den Labels Cyclotron-Records und Pod Communication. Gemeinsam mit dem Frankfurter DJ und Produzenten Ata Macias wurde er damals Resident-DJ im Frankfurter Club Plastik. Mit Macias gründete er 1992 zudem das Label Ongaku Music.Ab den 90er-Jahren wurde Heiko MSO als DJ weltweit gebucht, bei seinen Produktionen für Ongaku arbeitete er unter anderem mit Künstlern wie Roman Flügel und Jörn Elling Wuttke. 2013 gründete Schäfer MSO Records.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen