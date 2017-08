Taylor Swift stellt Streamingrekord auf

Großansicht Erscheint am 10. November: "Reputation, das neue Album von Taylor Swift Erscheint am 10. November: "Reputation, das neue Album von Taylor Swift

Die neue Single von Taylor Swift , "Look What You Made Me Do", erreichte am ersten Tag bei Spotify mehr als acht Millionen Aufrufe. Das ist ein neuer Eintagesrekord bei dem Streamingdienst. Bislang hatte Ed Sheeran diesen Rekord gehalten, als sein Song "Shape Of You" im Januar am VÖ-Tag binnen 24 Stunden auf 6,87 Millionen Aufrufe kam.Die Universal-Music -Künstlerin hatte den Song am 23. August 2017 veröffentlicht. Inzwischen hat ein Lyric-Video des von Taylor Swift und ihrem langjährigen Kreativpartner Jack Antonoff geschriebenen und produzierten Tracks auch bei YouTube einen Rekord aufgestellt. Hier kam es in den ersten 24 Stundne auf 19 Millionen Aufrufe, nachdem diesen Rekord erst kürzlich die Chainsmokers feat. Coldplay mit "Something Just Like This" und rund neun Millionen Aufrufen für sich in Anspruch nehmen konnten.Das neue Album von Taylor Swift, "Reputation", erscheint am 10. November.

Quelle: MusikWoche

