target concerts registriert hohe Nachfrage für Portugal. The Man

Mit 1500 verkauften Karten ist München genauso ausverkauft wie Karlsruhe, wo der Tourneeveranstalter target concerts für Portugal. The Man alle 1000 Tickets abgesetzt hat. In Berlin sind bereits 3400 Tickets weg, weswegen die Show vom 22. September 2017 vom Astra hochverlegt wurde in die Columbiahalle.."Das freut die Band und auch der Veranstalter ist begeistert", heißt es aus München, dem Sitz von target concerts. Die Agentur hat für September insgesamt fünf Shows gebucht.Das neue Studioalbum der US-amerikanischen Band aus Wasilla, im US-Bundesstaat Alaska, ist Mitte Juni mit dem Titel "Woodstock" bei Warner Music erschienen. In Deutschland erreichte es Position 64 in die Offiziellen Deutschen Charts, die bislang höchste Platzierung für die Band in den Top 100 Longplay.18.09.17 München, Muffathalle22.09.17 Berlin, Columbiahalle (verlegt vom Astra)23.09.17 Hamburg, Reeperbahn Festival24.09.17 Karlsruhe, Substage30.09.17 Dortmund, Way Back When Festival

