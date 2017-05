Tangerine Dream veröffentlichen Album mithilfe von Pledgemusic

Die Band Tangerine Dream veröffentlicht mithilfe der Crowdsourcing-Plattform Pledgemusic ein neues Album. Am 29. September 2017, genau 50 Jahre nach der Bandgründung im Jahr 1967, erscheint "Quantum Gate".Bevor Bandgründer Edgar Froese 2015 starb, hinterließ er musikalische Skizzen, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Quantenphysik und Philosophie beruhen. Die verbliebenen Bandmitglieder Thorsten Quaesching, Hoshiko Yamane und Neuzugang Ulrich Schnauss produzierten nun das Album "Quantum Gate", das sich an den Skizzen orientiert.Seit dem 11. Mai kann der Longplayer über Pledgemusic vorbestellt werden. Bei der Kampagne offerieren Tangerine Dream über die Plattform den Fans spezielle Angebote wie signierte Albumformate oder exklusives Merchandise an.Pledgemusic hat in Deutschland unter anderem Kampagnen von De/Vision, AnnenMayKantereit, Joachim Witt, Billie Ray Martin, IAMX, H-Blockx, Kasalla, den Donots und Letzte Instanz verantwortet. Aktuell finanzieren neben Tangerine Dream auch Künstler wie Kraftwerk, Jean-Michel Jarre oder Mia Aegerter ihre Projekte über Pledgemusic.

