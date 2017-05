Talkrunde mit dem "Quartett der Kritiker" auf der High End

Will das Publikum überhaupt noch Musikkritik, oder reichen ihm Social-Media-Bewertungen? Gibt es Fake Reviews? Braucht man High-End-Geräte zur Beurteilung der Qualität einer Musikproduktion? Über diese und weitere Fragen diskutiert das "Quartett der Kritiker" vom unabhängigen Verein Preis der deutschen Schallplattenkritik e.V. (PdSK) auf der diesjährigen Fachmesse High End in München. Die vier Kritiker Lothar Brandt, Ralf Dombrowski, Max Nyffeler und MusikWoche-Herausgeber Manfred Gillig-Degrave haben zudem zwei Special Guests eingeladen: den Komponisten und Produzenten Harald Reitinger sowie Andreas Spreer, Tonmeister und Inhaber des Labels Tacet.Amtreffen sich die sechs Teilnehmer am Quartett der Kritiker im Rahmen der High End, und zwar im MOC München, Lilienthalallee 40, umim Raum K4.Bei dieser Talkrunde kommen die Qualitäten der vorgestellten Produktionen anhand von Hörbeispielen ebenso zur Sprache wie die Klangqualität von Streaming, CD oder Vinyl. Die vier Kritiker stellen dabei empfehlenswerte Produktionen vor und debattieren mit den Gästen und dem Publikum über Fragen wie: Nach welchen Kriterien hören wir Musik? Welche Unterschiede gibt es beim Kritikerhandwerk zwischen U- und E-Musik? Welche Rolle spielt die Aufnahmetechnik? Was halten Musiker von Kritikern?Dieses Quartett der Kritiker ist eine Kooperation zwischen dem Preis der deutschen Schallplattenkritik e.V. (PdSK) und der High End. 1963 hatte sich eine Handvoll Musikkritiker zusammengetan, um den PdSK zu gründen - mit dem Ziel, für den von Werbung überfluteten Schallplattenmarkt eine zuverlässige Qualitätskontrolle zu installieren, klare Empfehlungen zu geben und so die Arbeit der Künstler und ihrer Labels zu fördern. Seit 2010 treten die Juroren des PdSK e.V. bei Messen, Festivals und Konzerten live auf, um diesen Diskurs weiterzuführen - am 20. Mai erstmals auf der High End 2017.

