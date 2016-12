Tagessieg für Helene Fischer

Großansicht Gelingt mit fast sechs Millionen Zuschauern am Sonntag der Tagessieg: Helene Fischer (Bild: Kristian Schuller) Gelingt mit fast sechs Millionen Zuschauern am Sonntag der Tagessieg: Helene Fischer (Bild: Kristian Schuller)

"Die Helene Fischer-Show" im ZDF setzte sich am 25. Dezember mit 5,95 Millionen Zuschauern gegen die starke TV-Konkurrenz am Abend durch. Der Marktanteil der Weihnachtsshow lag bei 19,2 Prozent im Gesamtpublikum.Auch in der werberelevanten Zielgruppe lief es für die Show mit 1,42 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 12,6 Prozent sehr gut. 2015 erreichte "Die große Helene Fischer Show" im ZDF mit 5,64 Millionen Zuschauer ebenfalls einen Gesamtmarktanteil von 19,2 Prozent. Bei den Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten vor einem Jahr sogar 13,0 Prozent ein.Diese Woche kehrte Helene Fischer passend zum Fest mit der neu aufgelegten und erweiterten Deluxe-Version ihres Albums "Weihnachten" auf den ersten Platz der von GfK Entertainment ermittelten Offiziellen Deutschen Charts zurück. Die Künstlerin wiederholt damit ihren Erfolg aus dem Vorjahr und bringt es bereits wieder auf die fünfte Woche nacheinander unter den Top Five.

Quelle: MusikWoche

