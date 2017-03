T:B Expertenforum Ticketma@nagement kommt in die Elbphilharmonie

Am 21. und 22. September - und damit parallel zum Reeperbahn Festival - geht in der Elbphilharmonie das T:B Expertenforum Ticketma@nagement 2017 über die Bühne. Zu dem zweitägigen Fachkongress mit begleitender Anbietermesse erwarten die Veranstalter um Hanns-Wolfgang Trippe , Geschäftsführer Trippe:Beratung GmbH , erwartet etwa 150 Entscheider, Manager und Ticketingfachleute aus dem Entertainment-, Kultur-, Veranstaltungs- und Sportbusiness.Die jüngst eröffnete Elbphilharmonie schaffe einen "exzellenten Rahmen für einen hochkarätigen Erfahrungsaustausch zwischen Experten, Anbietern und Anwendern der deutschsprachigen Ticketingbranche", heißt es aus Hamburg."Nach Prognosen von Experten sollen die Umsätze mit Veranstaltungstickets in Deutschland bis 2021 allein im Bereich Musik, Sport und Kino die Grenze von drei Milliarden Euro übersteigen", sagt Trippe. "Damit bleibt Deutschland weltweit nach wie vor einer der am stärksten umkämpften Märkte für Eventtickets."Seit 1999 versammeln sich Ticketing-Akteure bei den jährlichen T:B Expertenforen. Im Mittelpunkt des diesjährigen Branchentreffs soll ein "praxisorientiertes Vortrags- und Workshopprogramm" stehen. Gleichzeitig biete die Elbphilharmonie repräsentative Ausstellungsflächen zur Produkt- und Leistungspräsentation für Anbieter aus den Bereichen Ticketing, Access-Control, Payment, eCommerce und Besuchermanagement.

