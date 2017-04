T:B Expertenforum Ticketma@nagement findet später statt

Großansicht Hier geht das T:B Expertenforum Ticketma@nagement über die Bühne: die Elbphilharmonie in Hamburg (Bild: Michael Zapf/www.mediaserver.hamburg.de) Hier geht das T:B Expertenforum Ticketma@nagement über die Bühne: die Elbphilharmonie in Hamburg (Bild: Michael Zapf/www.mediaserver.hamburg.de)

Weil sich der ursprünglich angesetzte Termin mit dem Reeperbahn Festival überschnitten hätte, geht das T:B Expertenforum Ticketma@nagement 2017 jetzt am 28. und 29. September 2017 in der Elbphilharmonie in Hamburg über die Bühne. Eigentlich hatte der Veranstalter Hanns-Wolfgang Trippe den Kongress für den 21. und 22. September geplant, doch nun habe er sich entschieden, die Veranstaltung um eine Woche zu verlegen, teilt er mit."Mit Rücksicht auf die Budgets und den Komfort der Kongressteilnehmer sowie die knappen Hotelkapazitäten in Hamburg während des Reeperbahn Festivals haben wir uns dafür entschieden, den Fachkongress um eine Woche zu verschieben. Trotz des großen Interesses an Veranstaltungen in der Elbphilharmonie ist es uns gelungen, einen Termin Ende September, also nur eine Woche später, zu sichern", sagt Trippe als Initiator der T:B Expertenforen und Geschäftsführer der Trippe:Beratung GmbH Zu dem Fachkongress mit begleitender Anbietermesse erwartet Trippe rund 150 Entscheider, Manager und Ticketingfachleute aus dem Entertainment-, Kultur-, Veranstaltungs- und Sportsegment. Im Mittelpunkt des diesjährigen Branchentreffs stehe ein praxisorientiertes Vortrags- und Workshopprogramm, während die Ausstellungsflächen in der Elbphilharmonie Platz bieten für Anbieter aus den Bereichen Ticketing, Access-Control, Payment, eCommerce und Besuchermanagement.Als Presenting Partner konnte der Veranstalter in diesem Jahr den Softwareanbieter SAP gewinnen. Medienpartner sind in diesem Jahr MusikWoche und "TheaterManagement aktuell" sowie Kulturbewahren.de und kulturmanagement.net.

Quelle: MusikWoche

