Sziget verkauft Mehrheitsanteil an US-Investor

Großansicht Will international expandieren: das ungarische Sziget-Festival (Bild: Screenshot/sziget.com) Will international expandieren: das ungarische Sziget-Festival (Bild: Screenshot/sziget.com)

Sziget will international expandieren. Dazu hat die US-amerikanische Beteiligungsgesellschaft Providence Equity Partners laut der Nachrichtenagentur Reuters 70 Prozent der Anteile an der Betreibergesellschaft des ungarischen Festivals erworben. Das Unternehmen Sziget betreibt neben dem gleichnamigen Festival in Budapest, das rund 500.000 Zuschauer anlockt, noch einige weitere Festivals in dem Land.Über den Preis haben beiden Seiten Stillschweigen vereinbart. Mit dem Deal wolle man die Entwicklung der von Sziget veranstalteten Festivals weiter vorantreiben und die Marke weltweit ausbauen, teilen die Partner mit. "Wir sind nun in der Lage, einen gigantischen Sprung nach vorn zu machen und ehrgeizige Projekte anzustoßen, die wir schon seit einiger Zeit planen", sagt Sziget-Gründer und -Gesellschafter Karoly Gerendai, dessen Team die verbleibenden 30 Prozent behält.Zudem verbleiben die Managementrechte und die operative Kontrolle der Sziget-Festivals bei der aktuellen Leitung des Unternehmens. Neu zum Team stößt unter anderem James Barton, bislang President of Electronic Music bei Live Nation und Gründer des britischen Creamfields Festival, das mittlerweile einige internationale Ableger hat.Sziget hatte 2015 einen Umsatz von umgerechnet 32,6 Millionen Euro erzielt, für 2016 hatte Gerendai eine Umsatzsteigerung von 15 bis 20 Prozent angekündigt.

Quelle: MusikWoche

