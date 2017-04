Sybil Franke wird Velomax-Geschäftsführerin

Großansicht Steigt bei Velomax auf: Sybil Franke (Bild: Andreas Labes) Steigt bei Velomax auf: Sybil Franke (Bild: Andreas Labes)

Mit der Berufung von Sybil Franke zur Geschäftsführerin strukturiert Velomax das Managementteam neu. Das Leitungstrio besteht nun aus ihr, Sebastian Rüß und Anette Weller , die der Velomax Berlin Hallenbetriebsgesellschaft und der Gegenbauer Location Management & Services GmbH vorstehen.Rüß und Franke bilden künftig das operative Geschäftsführerduo, während diie langjährige Geschäftsführerin Anette Weller vom Aufsichtsrat als Mitglied des Vorstands der Gegenbauer Holding SE & Co. KG Berlin bestellt wurde. Sie bleibt weiterhin Geschäftsführerin der beiden Gesellschaften, die den ganzheitlichen Arenabetrieb der Max-Schmeling-Halle und des Velodroms in Berlin sowie der Rittal Arena in Wetzlar verantworten. Sebastian Rüß übernimmt die Aufgabe des Sprechers der Geschäftsführung.Sybil Franke ist seit 2007 in der Unternehmensgruppe Gegenbauer tätig und bereits seit 2011 Prokuristin und Mitglied der Geschäftsleitung beider Gesellschaften, in der sie bisher für die Bereiche Vertrieb und Marketing verantwortlich war und dies auch künftig sein wird, ergänzt um den Bereich Operations. Auch zuvor arbeitete die 42-Jährige mehrere Jahre in der Veranstaltungsbranche.Für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens Velomax sind laut Franke vor allem zwei Faktoren von Bedeutung. So nennt sie "zum einen den Standort Berlin mit seinen enormen Entwicklungspotenzialen und seiner lebendigen und offenbar stetig wachsenden Live- Entertainment-Szene, zum anderen das langjährig eingespielte Team der Velomax, das es bisher immer geschafft hat, neue Entwicklungen und Trends in der Branche rechtzeitig zu erkennen, aufzunehmen und erfolgreich in die Veranstaltungsprozesse zu integrieren."Die Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Gegenbauer Location Management & Services GmbH, einer Gesellschaft der Unternehmensgruppe Gegenbauer, die bundesweit mehr als 17.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Quelle: MusikWoche

