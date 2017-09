SWR3 New Pop Festival erneut erfolgreich

Großansicht Als "Pioneer of Pop" geehrt: Anastacia (links) mit Barbara Schöneberg (Bild: Uwe Riehm) Als "Pioneer of Pop" geehrt: Anastacia (links) mit Barbara Schöneberg (Bild: Uwe Riehm)

Großansicht Auf der Bühne des "Specials": Max Giesinger (Bild: Paul Gaertner) Auf der Bühne des "Specials": Max Giesinger (Bild: Paul Gaertner)

Großansicht Nahm den Newcomer-Preis entgegen: der Rag'n'Bone Man mit Moderatorin und Gratulantin Barbara Schöneberger (Bild: Uwe Riehm) Nahm den Newcomer-Preis entgegen: der Rag'n'Bone Man mit Moderatorin und Gratulantin Barbara Schöneberger (Bild: Uwe Riehm)

Zum 23. Mal standen wieder Künstler am Beginn ihrer Karriere auf den Bühnen des SWR 3 New Pop Festivals in Theater, Festspielhaus und Kurhaus Baden-Baden. Während der drei Festivaltage zwischen 14. und 16. September habe sich die Stadt laut dem Radiosender einmal mehr in "eine Metropole für Musikfans" verwandelt. Alle Konzertveranstaltungen mit Musikern und Bands wie Rag'n'Bone Man, The xx, Wincent Weiss oder Kaleo waren ausverkauft und zogen zusammen rund 18.650 Besucher an. 2500 Musikfans waren zudem beim ebenfalls ausverkauften "SWR3 New Pop Special" dabei. Insgesamt pilgerten wieder mehr als 50.000 Menschen nach Baden-Baden, um Auftritte von Künstlern und das Rahmenprogramm zu genießen.Max Giesinger, der für sein Engagement beim "Special" nach Baden-Baden zurückkehrte, sagte: "Ich kenne das New Pop Festival schon, seit ich Musik mache. Und es war immer einer meiner größten Träume, hier zu spielen."SWR3 sendete täglich elf Stunden Festivalradio, und parallel dazu gab es den SWR3 Video-Livestream, in dem viele Künstler der Veranstaltung zu Gast waren - letzteres Angebot nutzten laut SWR 30 Prozent mehr Menschen als im Vorjahr. Die Highlights des Festivals habe man zudem auf Facebook und Instagram "verteilt". SWR3 Programmchef Thomas Jung resümiert: "Wir brachten den Menschen Musik und Leidenschaft. Sie gaben uns Begeisterung zurück."Wie jedes Jahr habe die Nachfrage nach Tickets die Anzahl der Plätze "bei Weitem" übertroffen. Doch auch, wer kein Ticket ergattern konnte, bekam während des SWR3 New Pop Festivals in der ganzen Stadt allerhand geboten: Fast alle Konzerte wurden auf die Videoleinwand vor dem Kurhaus live übertragen, und auf der Livebühne nebenan interviewte Pierre M. Krause Stars und Newcomer, die hier auch unplugged und kostenlos für die zahlreichen Fans spielten.Zwei Stars bekamen in diesem Jahr jeweils einen Preis der Popwelle: Der Rag'n'Bone Man wurde mit dem "SWR3 Newcomer des Jahres" ausgezeichnet, Anastacia mit dem "SWR3 Pioneer of Pop". Beide traten beim "Special" live auf und erhielten ihre Preise aus den Händen von Moderatorin Barbara Schöneberger. Die Aufzeichnung der Show, in der auch Adel Tawil , Radio Doria und George Ezra auftraten, wird am 22. September um 23:30 Uhr im Ersten gezeigt. Der ARD-Digitalkanal One widmet dem SWR3 New Pop Festival zudem einen ganzen Abend am 30. September um 20:15 Uhr.Die nächste Ausgabe des Festivals findet vom 13. bis 15. September 2018 statt.

Quelle: MusikWoche

