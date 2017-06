Swissperform verbucht Rekordeinnahmen

Großansicht Wählten sämtliche Gremien neu: Delegierte der Swissperform (Bild: Amanda Nikolic / Photography) Wählten sämtliche Gremien neu: Delegierte der Swissperform (Bild: Amanda Nikolic / Photography)

In der Schweiz hat die Verwertungsgesellschaft Swissperform bei der Delegiertenversammlung am 13. Juni 2017 im Moods in Zürich einen Bericht für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt.Demnach verbuchte die Gesellschaft, die in der Schweiz für die Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten für ausübende Musiker, für Produzierende im Bereich Phono und Audiovision sowie Sendeunternehmen verantwortlich ist, Rekordeinnahmen, wie es aus Zürich heißt.Mit einem Resultat von rund 54,8 Millionen Schweizer Franken, umgerechnet rund 50,4 Millionen Euro, erzielte die Swissperform in den vergangenen zwölf Monaten 3,3 Millionen Schweizer Franken mehr an Tarifeinahmen und erzielte so im Vergleich zu 2015 einen Zuwachs von 6,39 Prozent.Auch mit den laufenden Kosten zeigte sich die Verwertungsgesellschaft zufrieden. Zwar seien die Ausgaben 2016 gegenüber dem Vorjahr leicht angewachsen, doch der Verwaltungsaufwand betrug netto nur 7,55 Prozent (Vorjahr 7,75 Prozent).Bei der diesjährigen Delegiertenversammlung fanden außerdem Neuwahlen sämtlicher Gremien statt. Alle neu gewählten Mitglieder neben der Präsidentin Danièle Wüthrich-Meyer und dem Vizepräsidenten Hanspeter Müller-Drossaart können Interessierte auf den Onlineseiten der Swispperform sehen.Die nächste Delegiertenversammlung findet am 13. Juni 2018 in der Region Bern statt.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen