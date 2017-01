Swiss Music Awards zum Jubiläum mit neuen Moderatoren

Großansicht Führen am 10. Februar 2017 durch die Verleihung Swiss Music Awards: Alexandra Maurer und Stefan Büsser (Bild: Swiss Music Awards) Führen am 10. Februar 2017 durch die Verleihung Swiss Music Awards: Alexandra Maurer und Stefan Büsser (Bild: Swiss Music Awards)

Genau einen Monat vor der zehnten Verleihung der Swiss Music Awards stellen die Veranstalter des schweizerischen Musikpreises ein neues Duo als Gastgeber der Gala vor, die am 10. Februar 2017 im Hallenstadion Zürich stattfindet: Moderatorin Alexandra Maurer, unter anderem bereits beim Echo am Roten Teppich im Einsatz und Gastgeberin der dritten "Got To Dance"-Staffel auf ProSieben, sowie Comedian Stefan Büsser, nach acht Jahren bei Radio Energy seit Herbst 2016 bei SRF3 aktiv und laut den Organisatoren "mit großem Abstand der beliebteste Radio- und TV-Moderator der Schweiz im Netz", treten damit die Nachfolge des langjährigen Moderatorenduos Melanie Winiger und Mario Torriani an.Auch das Saalkonzept haben die Veranstalter überarbeitet, wie es aus Zürich heißt: "Eine innovative Bühnenlösung steht im Zentrum des Raumes. Damit rücken die die Besucher noch näher ans Geschehen und erleben die größte Preisverleihung der Schweizer Musikszene hautnah."Nachdem inzwischen die ersten Nominees feststehen , sollen am 18. Januar weitere Kandidaten für eine Auszeichnung mit den Swiss Music Awards 20147 bekanntgegeben werden.Als neuer Veranstalter der Swiss Music Awards tritt im Jubiläumsjahr erstmals die eigens gegründete Agentur Claim Event AG auf . Personell bleibt die Auszeichnung dabei in bewährten Händen: Denn Gründer und Geschäftsführer von Claim Event ist wiederum Oliver Rosa , der schon seit der Lancierung der des Preises im Jahr 2008 als Executive Producer für die Organisation, Vermarktung und strategische Entwicklung der Veranstaltung verantwortlich zeichnet.Als Medienpartner übertragen SRF zwei und One TV die Show live im Fernsehen, RSI.ch ist mit einem Livestream dabei.

Quelle: MusikWoche

