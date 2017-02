Swiss Music Awards ziehen zum Jubiläum Bilanz

Großansicht Sieht nur wenige Möglichkeiten, mit Schweizer Popmusik im TV ein breites Publikum zu erreichen: Executive Producer Oliver Rosa bei der Verleihung der zehnten Swiss Music Awards (Bild: Swiss Music Awards) Sieht nur wenige Möglichkeiten, mit Schweizer Popmusik im TV ein breites Publikum zu erreichen: Executive Producer Oliver Rosa bei der Verleihung der zehnten Swiss Music Awards (Bild: Swiss Music Awards)

Großansicht Volles Haus: Das Hallenstadion Zürich bei der Verleihung der zehtne Swiss Music Awards (Bild: Swiss Music Awards) Volles Haus: Das Hallenstadion Zürich bei der Verleihung der zehtne Swiss Music Awards (Bild: Swiss Music Awards)

Die zehnte Verleihung der Swiss Music Awards am Abend des 10. Februar 2017 im Hallenstadion in Zürich sorgte bei den Veranstaltern für gute Stimmung: Die Zahl der TV-Zuschauer beim SRF wuchs im Vergleich zum Vorjahr um rund zehn Prozent. Bei der Preisverleihung sorgten demnach 223.000 Zuschauer für einen Marktanteil von 14,3 Prozent.Das sei ein sehr guter Wert für diesen Sendeplatz, lassen die Veranstalter wissen. 2016 kam die Verleihung der Swiss Music Awards bei 202.000 Zuschauern auf eine Marktanteil von 11,7 Prozent. Die Backstage-Sendung im Anschluss an die zehnte Ausgabe der Swiss Music Awards verfolgten noch 134.000 Zuschauer bei einem Marktanteil von 10, 7 Prozent, 2016 sorgten 103.000 Interessenten für eine Quote von 7,7 Prozent.Bei der Jubiläumsgala des schweizerischen Musikpreises gewannen mit Schluneggers Heimweh und Trauffer zwei heimische Acts je zwei Auszeichnungen, weitere Preise gingen unter anderem an Beatrice Egli, Dabu Fantastic, DJ BoBo, der mit den "Outstanding Achievement Award" erhielt, oder den 1972 verstorbenen Berner Liedermacher Hans Peter "Mani" Matter, der von den Veranstaltern posthum mit einem Tribute Award geehrt wurde.Executive Producer Oliver Rosa zieht im Gespräch mit MusikWoche Bilanz und wertet den Musikpreis als wichtige Plattform für die schweizerische Musikszene:Sind Sie mit der zehnten Ausgabe der Swiss Music Awards zufrieden?: Ja, sehr. Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen erhalten.Wie beurteilen Sie die Reaktionen der Besucher und Akteure vor Ort?Wir haben von den allermeisten gehört, es sei die beste Ausgabe gewesen.Haben sich die Swiss Music Awards mit der zehnten Ausgabe fix etabliert oder gibt es Bedarf für Veränderungen?Es gab immer wieder Veränderungen in den letzten zehn Jahren. Sowohl inhaltliche, wie beim Reglement oder in Bezug auf das Event. Es scheint mir wichtig, dass wir hier reflektiert bleiben, schließlich verändert sich auch der Markt ständig.Was bringen die Swiss Music Awards für die Musikwirtschaft der Schweiz?Sie sind eine Plattform für die Schweizer Musik, stellen diese für ein ein paar Wochen ins Rampenlicht. Dieses Jahr gingen über 200.000 Votes bei uns ein. Die Künstler kommunizieren auf ihren Netzwerken stark. Im Schweizer TV-Markt gibt es nur wenige Möglichkeiten, mit Schweizer Popmusik ein breites Publikum zu erreichen.Und was bringt der Musikpreis für die Kreativschaffenden?Anerkennung und Aufmerksamkeit. Die SMA zeichnen erfolgreiche Künstler aus und stellen dabei neue Talente vor. Dieses Jahr standen sechs ehemalige "Best Talents" der bisherigen SMAs auf der Bühne.Nach vier Jahren Press Play trat 2017 erstmals Claim Event als Veranstalter auf, wie kam es dazu, was hat das an Veränderungen gebracht?Press Play ist nach wie vor offizieller Preisverleiher der SMA und für das Reglement zuständig. Die Branche möchte sich auf diese Rolle fokussieren. Für Claim als Veranstalter gehen damit in der Vermarktung und Entwicklung des Events neue Möglichkeiten auf.Ein Blick über die Grenzen: Im "großen Kanton" stehen 2017 beim Echo Neuerungen an. Wenn Sie eine Empfehlung geben dürfen, welche wäre das?Es steht mir nicht zu, Empfehlungen abzugeben. Jede Award Show möchte gute Unterhaltung bieten. Das ist nichts Neues und doch Jahr für Jahr Ansporn genug, einer kurzweiligen Show alles andere unterzuordnen.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen