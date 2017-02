Swiss Music Awards mit Mark Forster und Alvaro Soler statt Rag'n'Bone Man

Der britische Sänger Rag'n'Bone Man muss seinen Auftritt bei den Swiss Music Awards (SMA) am 10. Februar 2017 im Züricher Hallenstadion absagen. Als Grund nannten die Veranstalter der Claim Event AG "internationale Verpflichtungen" und "diverse PR-Termine", die Rag'n'Bone Man am Veröffentlichungstag seines Debütalbums wahrnehmen müsse; Sony Music veröffentlicht den wie die Hitsingle "Human" genannten Longplayer am 10. Februar."Wir bedauern sehr, dass Rag'n'Bone Man nicht an den SMA teilnimmt. Leider gibt es daran nichts zu rütteln", erklärt Oliver Rosa , Executive Producer SMA. Mark Forster und Alvaro Soler füllen die Lücke, die Rag´n´Bone Man hinterlässt. "Mit Alvaro Soler, der in der Schweiz bereits zwei Nummer-eins-Hits landete, und mit Mark Forster und seiner aktuellen Top-Ten-Nummer 'Chöre' stehen weitere Top Acts auf der Bühne der SMA 2017", bestätigt Rosa.Alvaro Soler kann sich mit einer Nominierung als Best Breaking Act außerdem Hoffnungen auf einen Award machen. Mit der Single "Sofia" hält sich der Spanier seit 41 Wochen in den Schweizer Singles Charts und kletterte dabei bis auf Platz eins.Neben Forster und Soler stehen zudem Auftritte der Schweizer Acts Damian Lynn, Lo & Leduc und Pegasus auf dem Programm der Preisverleihung. Als Medienpartner übertragen SRF zwei und One TV die Show live im Fernsehen, RSI.ch ist mit einem Livestream dabei.

