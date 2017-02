Swiss Music Awards küren Romandie-Sieger

Großansicht Gewann seinen ersten Swiss Music Award: Mark Kelly mit dem Betonklotz (Bild: Swiss Music Awards) Gewann seinen ersten Swiss Music Award: Mark Kelly mit dem Betonklotz (Bild: Swiss Music Awards)

Mit Mark Kelly steht bereits vorab ein weiterer Gewinner der Swiss Music Awards (SMA) 2017 fest. Der in Manchester geborene und seit rund 15 Jahren in der Schweiz lebende Musiker setzte sich in der Kategorie "Best Act Romandie" durch. Die Verleihung der Betonklotz-Trophäe an Mark Kelly fand am Abend des 2. Februar in den Studios von RTS in Lausanne statt. Oliver Rosa , Executive Producer der SMA, lobt Mark Kelly als einen "außerordentlich talentierten" Musiker: "Schön, wenn er noch mehr Aufmerksamkeit des Deutschschweizer Publikums durch den Gewinn des 'Best Act Romandie' gewinnen kann."Mark Kelly, der 2016 sein Debütalbum "I Am Who I Am" veröffentlichte, setzte sich in der Westschweizer Wertung gegen die ebenfalls nominierten Acts FlexFab und Kadebostany durch. Während Kelly und FlexFab in Lausanne auch live auf der Bühne standen, konnten die Genfer Band Kadebostany aufgrund einer Erkrankung von Sängerin Kristina nicht live auftreten.Zuvor hatten die SMA-Veranstalter bereits DJ BoBo einen Outstanding Achievement Award zugesprochen . Die zehnte Verleihung der Swiss Music Awards findet am 10. Februar 2017 im Züricher Hallenstadion statt.Noch bis zum 5. Februar läuft eine Publikumsabstimmung für die SMAs.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen