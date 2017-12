Swiss Music Awards holen Die Toten Hosen nach Zürich

Zu den Swiss Music Awards (SMA) , die am 9. Februar 2018 im Zürcher Hallenstadion zum elften Mal über die Bühne gehen, haben nun Die Toten Hosen als erste Band zugesagt. Die Düsseldorfer Formation spielte bereits 2013 bei den Swiss Music Awards, nun kehren Campino und Co. zu der Schweizer Preisverleihung zurück. Oliver Rosa , Executive Producer SMA, freut sich über die Zusage: "Die Toten Hosen sind einer der erfolgreichsten Live Acts überhaupt. Dass wir sie bereits zum zweiten Mal für unser Line-up gewinnen konnten, freut uns enorm und ist ein verheißungsvoller Start in die Kampagne der SMA 2018."Die Nominierten für den Schweizer Musikpreis wollen die Veranstalter am 18. Januar offiziell bekanntgeben.Bereits jetzt startet der Vorverkauf für die Preisgala. Tickets gibt es ab 25 Franken auf den Onlineseiten von Ticketcorner und Starticket Die Veranstalter um die Agentur Claim Event AG konnten zudem zwei neue Sponsoring-Partner an Land ziehen. 2018 treten COOP und die Bank Cler als Hauptpartner neben der bereits bestehenden Kooperation mit Schweizer Fleisch auf.Im Febraur 2017 feierten die Swiss Music Awards ihr zehnjähriges Jubiläum. Dabei wuchs die Zahl der TV-Zuschauer beim SRF im Vergleich zum Vorjahr um rund zehn Prozent. Bei der Preisverleihung sorgten demnach 223.000 Zuschauer für einen Marktanteil von 14,3 Prozent.

