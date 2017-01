Swiss Music Awards gehen in die heiße Phase

Alle Nominierten:

Anna Känzig

Anna Rossinelli

Beatrice Egli

Bligg

Manillio

Trauffer

Schluneggers Heimweh

Shakra

Yello

Anna Känzig

Nickless

Schluneggers Heimweh

Nemo

Pablo Nouvelle

Veronica Fusaro

FlexFab

Kadebostany

Mark Kelly

Faber

Hecht

Puts Marie

Beatrice Egli - Kick im Augenblick

Bligg - Instinkt

Trauffer - Heiterefahne

Dabu Fantastic - Angelina (Songwriter: Andreas "DJ Arts" Christen, Dabu Bucher, Gianluca Giger)

DJ Antoine - Thank You (Songwriter: Arie Storm, DJ Antoine, Eric Lumière, Fabio "Mad Mark" Antoniali)

Manillio - Monbijou (Songwriter: Joachim Piehl, Lucien Spielmann, Manillio)

Alan Walker - Faded

Drake feat. Wizkid & Kyla - One Dance

Sia feat. Sean Paul - Cheap Thrills

Céline Dion - Encore un soir

Coldplay - A Head Full Of Dreams

David Bowie - Black Star

Coldplay

Drake

Sia

Alvaro Soler

Charlie Puth

Twenty One Pilots

Die Nominierten für die Swiss Music Awards, die am 10. Februar 2017 im Zürcher Hallenstadion vergeben werden, stehen fest. Anna Känzig, Beatrice Egli, Bligg, Manillio, Schluneggers Heimweh und Traufer können sich dabei über Nominierungen in zwei Kategorien freuen.In den internationalen Kategorien kommen Coldplay, Drake und Sia auf jeweils zwei Nennungen. Wie bereits im Vorjahr werden in der Kategorie "Best Hit" neben den Interpreten auch die Komponisten und Textautoren mit einem Preis geehrt. Der Sieger der Kategorie "Best Hit" wird live bei der TV-Show auf SRF zwei und One TV sowie per Livestream auf RSI.ch ermittelt. Dieser Award wird im Namen der schweizerischen Verwertungsgesellschaft SUISA vergeben.Noch bis zum 5. Februar können Schweizer Musikhörer auf den Online-Seiten der Swiss Music Awards für ihre weiteren Favoriten abstimmen. Alexandra Maurer und Stefan Büsser übernehmen 2017 die Moderation des Events.Die Ehrung für den "Best Act Romandie" findet auch dieses Jahr bereits wieder im Vorfeld der Swiss Music Awards statt. Die Bekanntgabe und Kürung des Siegers erfolgt am 2. Februar in den Studios von Couleur 3 in Lausanne. Das Publikumsvoting hierfür endet bereits am 29. Januar.Als Liveacts haben bereits Damian Lynn, Lo & Leduc, Pegasus sowie Rag´n´ Bone Man zugesagt.

