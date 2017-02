Swiss Music Awards feierten Jubiläum

Großansicht Konfettiregen für den Hit des Jahres: Dabu Fantastic auf der Bühne der Swiss Music Awards 2017 (Bild: Swiss Music Awards) Konfettiregen für den Hit des Jahres: Dabu Fantastic auf der Bühne der Swiss Music Awards 2017 (Bild: Swiss Music Awards)

Großansicht Ausgezeichnet: Beatrice Egli stemmt ihre Betonklotz-Trophäe in die Höhe (Bild: Swiss Music Awards) Ausgezeichnet: Beatrice Egli stemmt ihre Betonklotz-Trophäe in die Höhe (Bild: Swiss Music Awards)

Großansicht Erhielt den Outstanding Achievement Award: DJ BoBo (Bild: Swiss Music Awards) Erhielt den Outstanding Achievement Award: DJ BoBo (Bild: Swiss Music Awards)

Großansicht Überreichte den Stein an Dabu Fantastic: James Blunt, der zum Jubiläum der Swiss Music Awards auch live auftrat (Bild: Swiss Music Awards) Überreichte den Stein an Dabu Fantastic: James Blunt, der zum Jubiläum der Swiss Music Awards auch live auftrat (Bild: Swiss Music Awards)

Die zehnte Verleihung der Swiss Music Awards ging am Abend des 10. Februar 2017 im Hallenstadion in Zürich über die Bühne. Bei der Jubiläumsgala des schweizerischen Musikpreises gewannen mit Schluneggers Heimweh und Trauffer zwei heimische Acts je zwei Auszeichnungen: Schluneggers Heimweh erhielten die Betonklotz-Trophäen in den Kategorien "Best Group" und "Best Breaking Act", Trauffer setzte sich als "Best Male Solo Act" und mit "Heiterefahne" in der Sparte "Best Album" durch. Ebenfalls doppelt bedacht wurden Coldplay im internationalen Bereich.Beim Voting um den Hit des Jahres setzten sich Dabu Fantastic mit ihrem kurz zuvor vergoldeten Titel "Angelina" durch, wobei die Songwrtier Andreas "DJ Arts" Christen, Dabu Bucher und Gianluca Gige zusätzlich zum Publikumspreis auch die von der Verwertungsgesellschaft SUISA ausgelobte Auszeichnung in der Autoren-Sparte erhielten.Weitere Awards gab es unter anderem für DJ BoBo, der mit einem "Outstanding Achievement Award" geehrt wurde, für Beatrice Egli als erfolgreichste Künstlerin, Nemo in der "Best Talent"-Nachwuchskategorie oder für Alvaro Soler in der internationalen Sparte "Breaking Act". Der 1972 verstorbene Berner Liedermacher Hans Peter "Mani" Matter, der im August 2016 80 Jahre alt geworden wäre und als einflussreicher Liedermacher und Mundart-Musiker gilt, wurde von den Veranstaltern posthum mit einem Tribute Award geehrt.Eine Liste aller Sieger halten die Ausrichter auf ihren Onlineseiten bereit.Alvaro Soler steuerte zur Verleihung ebenso einen Liveauftritt bei wie, Mark Forster, James Blunt oder Züri West, die kurz vor den Swiss Music Awards angekündigt hatten, am 24. März ihr erstes Album seit fünf Jahren veröffentlichen zu wollen.Die Veranstalter um Oliver Rosa zeigen sich angesichts vieler positiver Rückmeldungen zufrieden.

Quelle: MusikWoche

