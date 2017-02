SVoD verringert Videomarkt-Minus

Das Umsatzvolumen des deutschen Videomarkts betrug 2016 1,772 Mrd. Euro. Ein Rückgang von drei Prozent gegenüber 2015. Das geht aus GfK -Zahlen hervor, die im Auftrag der FFA erhoben werden, und die jetzt veröffentlicht wurden. Der Bundesverband Audiovisuelle Medien hatte kürzlich einen Gesamtumsatz von 1,446 Mrd. Euro kommuniziert - ein Minus von zehn Prozent. Die Differenz beruht auf Ergebnissen des Vertriebskanals Subscription Video on Demand, also Abomodellen, wie sie bei Streamingdiensten wie Netflix üblich sind. Diese wurden von GfK/FFA in ihre Auswertung mit einbezogen. Demnach betrug der SVoD-Umsatz 2016 326 Mio. Euro, was eine Steigerung von 43 Prozent im Vergleich zu 2015 bedeutet.Im Kaufvideomarkt (DVD, Blu-ray, EST) wurden 2016 insgesamt 1,224 Mrd. (minus 9,2 Prozent) Euro umgesetzt. Im Leihmarkt (DVD, Blu-ray, TVoD) waren es 222 Mio. Euro (minus 14,3 Prozent).

Quelle: VideoMarkt

