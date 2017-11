sunshine live beging Doppeljubiläum

Mit der fünften Ausgabe des Formats "Die 90er live on Stage" zelebrierte Radiosender sunshine live am 25. November in Mannheim zugleich sein 20-jähriges Bestehen. Stars der Ära aus Eurodance und Techno lockten 11.000 Besucher in Maimarkthalle und Maimarktclub.Geboten waren Auftritte von Live Acts wie Maxx , Captain Jack und Masterboy und DJ-Sets von Größen wie Alex "U96" Christensen Kai Tracid und Dr. Motte , die das Publikum bis in die frühen Morgenstunden zum Tanzen animierten. Mit von der Partie waren auch Whigfield , Pharao, General Base, LayZee aka Mr. President Culture Beat , Intermission, Rednex La Bouche , Dune, Red 5, DJ Quicksilver , Interactive, Jam von Jam & Spoon und Talla vs. Taucher.Komplettiert wurden die Darbietungen der Künstler mit spektakulärer Lichttechnik, ausgefallenen Tanzeinlagen sowie großen LED-Leinwänden, worauf unter anderem zwischen den Auftritten Videoeinspieler und Geschichten aus den Neunzigern zu sehen waren, was bei den Besuchern bestens ankam."Diese persönliche Note ist uns immens wichtig", so der Eventleiter von sunshine live, Christoph Werner , "wir wollen den Besuchern und Gästen ein einmaliges und besonderes Erlebnis bieten, bei dem viel Herzblut mit drin steckt". Im bereits Wochen vor der Veranstaltung ausgekauften VIP-Bereich feierten die Künstler mit den Gästen mit. Besucher hatten hier die Gelegenheit, Autogramme und Selfies mit ihren Lieblingsstars der Dekade abzustauben.sunshine live habe mit der Veranstaltung bei Facebook "die Marke von 400.000 Fans geknackt".Der auf elektronische Tanzmusik spezialisierte Radiosender sunshine live ist über DAB+, über Kabel und Satellit sowie über UKW-Frequenzen in Stuttgart und Rostock empfangbar und erreicht nach eigenen Angaben im Schnitt 588.000 Hörer täglich.

