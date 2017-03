Summerjam vollzählig

Großansicht Blickfang: das Plakatmotiv zum Summerjam 2017 (Bild: Contour) Blickfang: das Plakatmotiv zum Summerjam 2017 (Bild: Contour)

Das Line-up der 32. Ausgabe des Summerjam Festivals am Fühlinger See in Köln ist komplett: Veranstalter Contour präsentiert vom 30. Juni bis 2. Juli wieder ein hochkarätiges Aufgebot von Musikern aus Reggae, Dancehall, HipHop und Artverwandtem. Mit von der Partie sind unter anderen Damien "Jr. Gong" Marley, Patrice , Nas, Popcaan, Sido , G-Eazy, Toots & The Maytals Joy Denalane , Protoje, Alpha Blondy & Solar System, Irie Révoltés OK Kid , Dub FX, Teesy, The Skatalites oder Xavier Rudd & United Nations.Entfallen muss hingegen der angekündigte Auftritt von Beenie Man : Nachdem der jamaikanische Dancehall-Star und sein Management die Agenturrechte kurzfristig einer anderen Agentur übertragen hätten, "konnten wir trotz mehrmaliger Versuche das Management des Künstlers nicht dazu bringen, sich an die ursprüngliche Vereinbarung zu halten", lässt Contour wissen. Das Team um Klaus Maac k könne "unter diesen Voraussetzungen einen Auftritt des Künstlers nicht gewährleisten" und habe diesen deshalb abgesagt.Das Ticket für alle drei Festivaltage kostet 117 Euro (inklusive Camping zuzüglich acht Euro Vorverkaufsgebühr).

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen