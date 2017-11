Summerjam 2018 mit Marteria und Gentleman

Großansicht Einer der Headliner beim Summerjam 2018: Gentleman (Bild: Buenning) Einer der Headliner beim Summerjam 2018: Gentleman (Bild: Buenning)

"Enjoy Music and Vibes" heißt der Leitgedanke für die 33. Ausgabe des Summerjam Festivals, die vom 6. bis 8. Juli 2018 in Köln am Fühlinger See stattfindet. Veranstalter Contour will "trotz der gegebenen Größe der Festival-Location und den immer umfangreicheren Auflagen möglichst viel Raum für Vibes ermöglichen".Contour-Geschäftsführer Klaus Maack und sein Team versprechen wieder ein Stelldichein der "heißesten Acts aus Reggae, Dancehall, HipHop und Afrobeats".Zu den ersten gemeldeten Künstlern für das dreitägige Happening zählen Deutschlands populärster Reggae-Sänger Gentleman und mit Marteria einer der beliebtesten Rapper der Republik. Auch die jamaikanischen Reggae-Größen Ziggy Marley und Inner Circle , der US-HipHop-Star Ty Dolla $ign und Shootingstar Bausa, der mit seinem Hit "Was du Liebe nennst" seit Wochen die Offiziellen Deutschen Charts anführt, haben Auftritte beim Summerjam 2018 zugesagt.Ebenfalls mitr von der Partie ist die Hamburger Sängerin Ace Tee, die gerade in der Hansestadt den Musikpreis Hans für ihren Track "Bist du down?" als "Song des Jahres" bekam, im Verbund mit Rapper Kwam.e. Auf der Besetzungsliste stehen zudem bereits Rin, Soja, MHD, Lary, Naaman, Tarrus Riley, Chefket, Jahmiel, Jesse Royal, Charly Black, Stonebwoy, Christopher Martin, Kelvyn Colt und 3Plusss.

Quelle: MusikWoche

