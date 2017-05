Sum 41 und Portugal.The Man mit Target unterwegs

Immer beliebter in Deutschland: Sum 41 (Bild: Hopeless Records/Target Concerts)

Großansicht Garanten für spannende Konzerte: Portugal.The Man (Bild: Maclay Heriot) Garanten für spannende Konzerte: Portugal.The Man (Bild: Maclay Heriot)

Nachdem Sum 41 auf ihrer ausverkauften Deutschlandtour im Februar/März 2017 insgesamt 20.000 Fans anzogen, präsentiert Target Concerts im Juni zwei zusätzliche Konzerte der populären kanadischen Band.Die Formation um Sänger Deryck Whibley ist dann am 11. Mai in Mannheim (im Rahmen des Zeltfestivals Rhein Neckar) sowie am 16. Juni in Ravensburg zu erleben. Support-Act bei beiden Shows ist die schwäbische Punkband Itchy (zuvor bekannt als Itchy Poopzkid) dabei, in Mannheim treten zusätzlich noch die Wahlmünchner Blackout Problems im Vorprogramm auf.Sum 41 haben im Lauf ihrer Kariere nach Angaben von Target mehr als zwölf Millionen Alben global verkauft. Die Band, die in ihrer Musik Elemente aus Punk, Rock und Metal verquickt, arbeitete unter anderem bereits mit Iggy Pop, Ludacris, Tommy Lee, Rob Halford und Tenacious D zusammen und tourte mit Mötley Crüe nach deren Wiedervereinigung. Ihr jüngstes Album "13 Voices" kam 2016 auf Hopeless Records heraus, in Deutschland im Vertrieb von Soulfood . Mit Platz neun bescherte es der 1996 gegründeten Band ihre bislang höchste Chartsnotierung hierzulande.Am wichtigsten sind für Sum 41 indes die Liveauftritte, wie Deryck Whibley bekräftigt: "Alles, was wir schon immer versucht haben, ist einfach, live immer besser zu werden. Das ist es, was uns als Band ausmacht."11.06.2017 Mannheim, Maimarktclub (Zeltfestival Rhein Neckar)16.06. 2017 Ravensburg, OberschwabenklubParallel zu den Zusatzterminen von Sum 41 bestätigt Target zudem eine Deutschlandtour einer weiteren prominenten nordamerikanischen Band: Portugal.The Man , die 2004 in Alaska von John Gourley und Zachary Carothers gegründete Gruppe, gastiert im September fünfmal auf hiesigen Bühnen, darunter auch im Rahmen des Reeperbahn Festivals in Hamburg und des Way Back When Festivals in Dortmund. Tourstart ist am 18. September in der Muffathalle in München.Portugal.The Man stellen bei den Konzerten ihr neues Album "Woodstock" vor, das am 16. Juni 2017 bei Warner Music erscheint. Es ist das erste Studioalbum der Band, die Einflüsse aus Indierock, Psychedelic und Artrock, aber auch aus Soul und Gospel gerne opulent verarbeitet, seit "Evil Friends" von anno 2013. In der Zwischenzeit war schon länger ein neues Werk in Arbeit, das die Band indes in der Zwischenzeit verwarf, um mit "Woodstock" ein ganz neues Projekt zu starten. Auslöser waren ein Besuch von John Gourley bei seinem Vater in Alaska, bei dem er dessen Ticketabriss vom legendären Woodstock Festival 1969 fand, und due Gespräche mit Gourley senior darüber und über den Geist jener Zeit."Woodstock" entstand in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Wegbegleiter der Band, Casey Bates, der als durchgängiger übergreifender Produzent des Albums fungierte. Einzelne Tracks produzierten zudem Danger Mouse, Mike D und John Hill.Bei den Konzerten von Portugal.The Man in Berlin und Hamburg bestreitet das österreichische Zwillingsduo Mynth das Vorprogramm, deren Einflüsse Tourveranstalter Target "irgendwo zwischen Jessie Ware und Nine Inch Nails, Portishead und Laurie Anderson" verortet.18.09.2017 München, Muffathalle22.09.2017 Berlin, Astra23.09.2017 Hamburg, Reeperbahn Festival24.09.2017 Karlsruhe, Substage30.09.2017 Dortmund, Way Back When Festival

Quelle: MusikWoche

