SUISA fährt Rekordergebnis ein

Großansicht Im Heimatmarkt im Plus: in der Schweiz und in Liechtenstein nahm die SUISA 2016 gut 136 Millionen Franken ein, 2,6 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Als Motor diente dabei vor allem die Lizenzierung von Senderechten an die privaten Radio- und Fernsehsender, heißt es aus Zürich (Bild: "Jahresbericht 2016", Screenshot, SUISA) Im Heimatmarkt im Plus: in der Schweiz und in Liechtenstein nahm die SUISA 2016 gut 136 Millionen Franken ein, 2,6 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Als Motor diente dabei vor allem die Lizenzierung von Senderechten an die privaten Radio- und Fernsehsender, heißt es aus Zürich (Bild: "Jahresbericht 2016", Screenshot, SUISA)

Großansicht Kann die "höchste Summe in der über 90-jährigen Geschichte unserer Genossenschaft" an die Berechtigten ausschütten: SUISA-Generaldirektor Andreas Wegelin (Bild: Beat Felber) Kann die "höchste Summe in der über 90-jährigen Geschichte unserer Genossenschaft" an die Berechtigten ausschütten: SUISA-Generaldirektor Andreas Wegelin (Bild: Beat Felber)

Die SUISA stellte 2016 nach Einnahmen und Ausschüttungen neue Bestmarken auf. Das gab die schweizerische Verwertungsgesellschaft am 30. Mai 2017 bekannt. Demnach wuchsen die Einnahmen der SUISA im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozent auf 154,3 Millionen Franken, umgerechnet knapp 141,5 Millionen Euro. Davon schüttet die SUISA 128,9 Millionen Franken (gut 118 Millionen Euro) an Urheber und Verleger aus:"Das bisher beste Geschäftsergebnis der SUISA aus dem Jahr 2008 ist mit dem Resultat von 2016 übertroffen worden", kommentiert Generaldirektor Andreas Wegelin den "Jahresbericht 2016" (pdf) auf den Onlineseiten der SUISA . "Die Einnahmen aus der Nutzung von Urheberrechten für Musik in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein haben noch nie einen so hohen Stand erreicht. Damit können mehr als 128 Millionen Franken an die bezugsberechtigten Urheber und Verleger im In- und Ausland ausbezahlt werden. Das ist die höchste Summe in der über 90-jährigen Geschichte unserer Genossenschaft."Bei den Einnahmen sorgten unter anderem die Vergütungen aus Senderechten (plus 3,3 Prozent auf 66,8 Millionen Franken) und aus dem Bereich der Privatkopie (plus 14,5 Prozent auf 10,2 Millionen Franken) für Zuwächse, aber auch die Onlinenutzung von Musik (plus 10,7 Prozent auf 6,1 Millionen Franken). Erstmals nahm die SUISA dabei mit Streaming mehr ein als mit Downloads, wie es aus Zürich heißt.Abwärts ging es hingegen bei den Tantiemen aus der Vervielfältigung von Tonträgern (minus 13,9 Prozent auf 6,6 Millionen Franken).Zwar stiegen auch die Aufwendungen der SUISA um rund drei Prozent, der Kostensatz blieb aber mit knapp 12,4 Prozent etwa auf Vorjahresniveau."Insbesondere im Bereich der Nutzungen über Internet bleibt weiterhin viel zu tun", macht Wegelin klar. "Online nimmt die SUISA die Rechte zunehmend grenzüberschreitend direkt wahr. Dieser Bereich wird sich zu einem wichtigen Pfeiler unserer Arbeit für unsere Mitglieder entwickeln." So hatte die SUISA 2016 mit der US-Gesellschaft SESAC ein Joint Venture unter dem Namen Mint Digital Licensing aus der Taufe gehoben

