südpolmusic stellte neues Album von Django 3000 live vor

Großansicht Nach dem Konzert im Strom: Django 3000 und ihr Team (Bild: MusikWoche) Nach dem Konzert im Strom: Django 3000 und ihr Team (Bild: MusikWoche)

Am 18. Januar 2017 ging im Münchner Club Strom der Auftakt der Tournee von Django 3000 über die Bühne. Vor Fans und Medienpartnern stellte die Band ihr neues Album "Im Sturm" vor, das bei südpolrecords erscheint, dem Label ihres Veranstalters südpolmusic Fast zwei Stunden lang spielten Django 3000 zahlreiche neue Songs aus "Im Sturm", aber auch ältere Titel wie "Rucki werch (Hände hoch!)" oder "Drum & Bass", ein Feature für die Rhythmusgruppe der Formation.Die Band präsentierte sich an dem Abend erstmals als Quintett. Denn zur Tour ist ein Keyboarder zu Django 3000 gestoßen, dessen Spiel und Texturen den Sound der Formation noch einmal aufwerten.Das Album kommt am 20. Januar über den Soulfood -Vertrieb in den Handel; die Tour läuft noch bis in den Sommer.19.01.17 Rosenheim, Ballhaus26.01.17 Darmstadt, Centralstation27.01.17 Köln, Underground28.01.17 Düsseldorf, The Tube29.01.17 Dortmund, FZW01.02.17 Augsburg, Spectrum02.02.17 Ulm, Roxy03.02.17 Landshut, Alte Kaserne04.02.17 Ingolstadt, Eventhalle Westpark09.02.17 Freiburg, Jazzhaus10.02.17 Karlsruhe, Substage11.02.17 Weinheim, Café Central17.02.17 Mainz, Kulturclub schon schön02.03.17 Nürnberg, Hirsch03.03.17 Berlin, Lido04.03.17 Fulda, Kreuzkeller10.03.17 AT-Linz, Posthof11.03.17 AT-Salzburg, Rockhouse17.03.17 AT-Innsbruck, Weekender18.03.17 AT-Graz, PPC19.03.17 AT-Wien, B72 (mit Option auf Flex)24.03.17 Regensburg, Eventhall- Airport Obertraubling25.03.17 Stuttgart, Wizemann26.03.17 Frankfurt, Nachtleben30.03.17 Rostock, Mau Club31.03.17 Hamburg, Molotow01.04.17 Bremen, Kulturzentrum Lagerhaus06.04.17 München, Freiheiz07.04.17 Kempten, KultBox20.04.17 Saarbrücken, Garage Club21.04.17 Koblenz, Circus Maximus26.04.17 Ravensburg, Konzerthaus27.04.17 Würzburg, Posthalle28.04.17 Offenburg, Reithalle05.05.17 Jena, F-Haus30.06.17 München, Tollwood Musik Arena29.07.17 Moosbach, Festzelt Moosbach

Quelle: MusikWoche

