Stylorama feiert Premiere mit Social-Media-Stars

Großansicht Freuten sich über eine gelungenen Start von Stylorama in Dortmund (von links): Sebastian Kahlich (Director Brand Partnerships Starwatch Entertainment), Ralf Osteroth (Senior Vice President Marketing & Sales Studio71), Katharina Frömsdorf (Geschäftsführerin Starwatch Entertainment), Die Lochis (Influencer); Christian Behrens (Manager Die Lochis), Sebastian Romanus (Geschäftsführer Studio71), Johann Griebl (Geschäftsführer Studio71) und Beatrice Kaps (Managerin Die Lochis) (Bild: Starwatch) Freuten sich über eine gelungenen Start von Stylorama in Dortmund (von links): Sebastian Kahlich (Director Brand Partnerships Starwatch Entertainment), Ralf Osteroth (Senior Vice President Marketing & Sales Studio71), Katharina Frömsdorf (Geschäftsführerin Starwatch Entertainment), Die Lochis (Influencer); Christian Behrens (Manager Die Lochis), Sebastian Romanus (Geschäftsführer Studio71), Johann Griebl (Geschäftsführer Studio71) und Beatrice Kaps (Managerin Die Lochis) (Bild: Starwatch)

Am 18. November 2017 ging in den Dortmunder Westfalenhallen die erste Ausgabe des Events Stylorama über die Bühne. Als Veranstalter fungierten Studio 71 , das Multi-Plattform-Network von ProSiebenSat.1 , und das hauseigenen Label Starwatch Knapp 4000 Besucher versammelten sich in den Hallen, um dort mit Social-Media-Stars wie Dagi Bee oder den Lochis in Kontakt zu treten. Dagi Bee und Lisa&Lena präsentierten zum Beispiel ihre Modekollektionen. Die Lochis, Bars & Melody, Moritz Garth sowieTeilnehmer der aktuellen "The Voice Of Germany"-Staffel sorgten für das musikalische Programm."Wir freuen uns sehr über den großen Erfolg unserer ersten Stylorama und die breite positive Ressonanz von allen Seiten", verkündet Starwatch-Geschäftsführerin Katharina Frömsdorf : "Ein großer Dank gilt unseren Sponsoren und Künstlern für das Vertrauen und die tollen Inszenierungen vor Ort. Mit Starwatch und Studio71 haben sich erstmals zwei Töchter der ProSiebenSat.1 Gruppe zusammengeschlossen und mit geballter Kraft und Expertise eine tolle Event-Premiere hingelegt."Als weitere Partner waren unter anderem die Drogerie-Kette Rossmann , die Zeitschrift "Mädchen" und McCafé mit vor Ort.

Quelle: MusikWoche

