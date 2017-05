Stuttgarter Sold Out Awards an Lindenberg und DJ BoBo

Großansicht Zelebrierten die ausverkaufte Schleyer-Halle (von links): Tourveranstalter Roland Temme (Thing Big Event- und Veranstaltungs GmbH), der örtliche Veranstalter Peter Haag (Music Circus Concertbüro), Udo Lindenberg und Andreas Kroll (in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft) (Bild: Mike Kunz Photography) Zelebrierten die ausverkaufte Schleyer-Halle (von links): Tourveranstalter Roland Temme (Thing Big Event- und Veranstaltungs GmbH), der örtliche Veranstalter Peter Haag (Music Circus Concertbüro), Udo Lindenberg und Andreas Kroll (in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft) (Bild: Mike Kunz Photography)

Großansicht Freuten sich über eine randvolle Porsche-Arena: Andreas Kroll (in.Stuttgart, links) und DJ BoBo (Bild: Mike Kunz Photography) Freuten sich über eine randvolle Porsche-Arena: Andreas Kroll (in.Stuttgart, links) und DJ BoBo (Bild: Mike Kunz Photography)

Gleich zweimal an einem Abend konnte Andreas Kroll , Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft , am 20. Mai 2017 den begehrten Sold Out Award des Unternehmens vergeben: Während Panikrocker Udo Lindenberg im Rahmen seiner "Stärker als die Zeit - Live 2017"-Tour die Hanns-Martin-Schleyer-Halle mit gut 12.500 Besuchern bis auf den letzten Platz ausverkaufte, gelang DJ BoBo das gleiche Kunststück nebenan in der Porsche-Arena , wo der Schweizer mit seiner Show unter dem Motto "Mystorial - 25th Anniversary" rund 5200 Fans anzog. Für den Schweizer Eurodance-Star und Entertainer war es der erste Sold Out Award in Stuttgart; Udo Lindenberg wurde diese Ehre nach 2012 zum zweiten Mal zuteil.Udo Lindenberg gastierte zum dritten Mal im Hallenduo NeckarPark und hat dabei insgesamt mehr als 32.000 Zuschauer zu begeistern gewusst - seinen Auftritt im vergangenen Jahr im benachbarten Stadion, der ausverkauften Mercedes-Benz Arena, nicht mitgerechnet. Für DJ BoBo war es bereits das elfte Gastspiel in einer der beiden Hallen, denen insgesamt mehr als 54.000 Besucher beiwohnten. "Zwei Sold Out Awards im Doppelpack an einem Abend, das hatten wir noch nie", freute sich Andreas Kroll und gratulierte den beiden Stars, die mit ihren ganz unterschiedlichen Musikstilen anschließend ihre Fans in ihren Bann zogen.

Quelle: MusikWoche

