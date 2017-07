Studiocanal hat Lust for Life

Großansicht Hat immer noch Lust for Life: Iggy Pop (Bild: Studiocanal) Hat immer noch Lust for Life: Iggy Pop (Bild: Studiocanal)

Innerhalb des Dokumentarfilm-Genres zählen Produktionen über Künstler im Allgemeinen und Musiker im Besonderen zu den populärsten Formaten im Home Entertainment. Jetzt hat Studiocanal Home Entertainment den Heimkino-Start von " Gimme Danger " angekündigt. Dabei handelt es sich um die Geschichte der legendären Rock'n Roll-Band The Stooges, deren einziges noch lebendes Gründungsmitglied Iggy Pop ist. Die von Jim Jarmusch inszenierte Doku "Gimme Danger" wirft einen Blick auf Erfolge und Misserfolge der Gruppe, die für ihre Fans als erste Punkband gilt. Frontman Iggy Pop feierte in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag.Studiocanal veröffentlicht " Gimme Danger " am 7. September als Digipack mit Schuber auf DVD und Blu-ray sowie beidseitig bedruckter Posterbeilage. Digital ist die Doku bereits ab 31. August als Early-EST erhältlich.Als Bonusmaterial enthalten die DVD- und Blu-ray-Produkte die Deleted Scene "Private Plane", einen Konzertmitschnitt von Iggy Pops Tributkonzert zu Ehren von Ron Asheton in Michigan sowie eine exklusive Tour durch Ann Arbour, der Geburtsstätte der Stooges.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Medien MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen