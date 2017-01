Studio Hamburg und Sony vermarkten erstes Konzert aus der Elbphilharmonie

Großansicht Bringt die erste Konzertaufnahme aus der Elbphilharmonie in die Wohnzimmer: "Elbphilharmonie Hamburg - The First Recording" Bringt die erste Konzertaufnahme aus der Elbphilharmonie in die Wohnzimmer: "Elbphilharmonie Hamburg - The First Recording"

Am frühen Abend des 11. Januar 2017 öffnet die Elbphilharmonie in Hamburg erstmals offiziell ihre Pforten. Beim Festakt erwartet werden unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauk.Nur zwei Tage später, am 13. Januar, soll bereits die erste Aufnahme aus dem großen Konzertsaal des neuen musikalischen Wahrzeichens der Hansestadt im Handel stehen, lizenziert von Studio Hamburg Enterprises und vermarktet über Sony Classical Der Titel "Elbphilharmonie Hamburg - The First Recording" erscheint als CD sowie als Deluxe-Version mit CD und DVD oder CD und Blu-ray. Die beiden limitierten Ausgaben enthalten dabei unter anderem den NDR-Dokumentarfilm "Die Elbphilharmonie - Von der Vision zur Wirklichkeit". Auf der CD finden sich die dritte und vierte Sinfonie von Johannes Brahms, gespielt vom NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung des Chefdirigenten Thomas Hengelbrock.Studio Hamburg Enterprises will fortan die in der Elbphilharmonie Hamburg entstehenden Konzertaufnahmen der NDR Klangkörper vermarkten.Die Eröffnungskonzerte der Elbphilharmonie Hamburg am 11. und 12. Januar läuten eine dreiwöchige Festivalphase ein.

Quelle: MusikWoche

