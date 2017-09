Studio Hamburg bringt neue Beatles-Doku

Großansicht Zum wohl berühmtesten Beatles-Album "Sgt. Pepper" erscheint jetzt eine neue Doku (Bild: Studio Hamburg Enterprises) Zum wohl berühmtesten Beatles-Album "Sgt. Pepper" erscheint jetzt eine neue Doku (Bild: Studio Hamburg Enterprises)

Zum 50. Jubiläum der berühmten Beatles-LP "Sgt. Peppers's Lonely Hearts Club Band" wurde am 27. August Alan G. Parkers Dokumentarfilm " It Was Fifty Years Ago Today! The Beatles: Sgt. Pepper & Beyond " bundesweit in 80 Kinos im Rahmen eines einmaliges Screening-Events gezeigt."It Was Fifty Years Ago Today! The Beatles: Sgt. Pepper & Beyond" widmet sich jenen zwölf Monaten von August 1966 bis August 1967, die als die entscheidenden in der Karriere der Fab Four gelten. Musikexperte Alan G. Parker ("Monty Python - Fast die ganze Wahrheit") beleuchtet diese Zeit anhand von Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern, Musikern, Familienangehörigen und Journalisten, die damals dabei waren - illustriert durch einen großen Fundus an Archivaufnahmen. Studio Hamburg Enterprises veröffentlicht die Doku auf DVD und Blu-ray am 20. Oktober als Special Edition mit viereinhalb Stunden Bonusmaterial. Digital wird der Titel ab 6. Oktober zur Verfügung stehen.

Quelle: VideoMarkt

