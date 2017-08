Studio Canal und Eagle Rock veranstalten einmaliges Kino-Konzert

Großansicht Hat bis heute mehr als 120 Filmmusiken komponiert: Hans Zimmer (Bild: Pierre Futsch) Hat bis heute mehr als 120 Filmmusiken komponiert: Hans Zimmer (Bild: Pierre Futsch)

Am 4. Juni 2017 spielte Hans Zimmer im Rahmen seiner Welttournee ein ausverkauftes Konzert in der O2-Arena in Prag. Nun bringt der Filmverleiher Studiocanal das Konzert, das in 4K-Bildqualität und mit Dolby Atmos-Sound mitgeschnitten und von Eagle Rock Entertainment produziert wurde, am 1. Oktober für einen Abend ins Kino.Bei dem Konzert begleiten insgesamt 72 Musiker den Musiker und Filmkomponisten. Ein Chor, ein Symphonieorchester und eine 21-köpfige Band spielen zusammen mit Hans Zimmer die Musik aus über 20 Filmen, zu denen er den Soundtrack schrieb. Darunter befindet sich unter anderem Musik aus Filmen wie "Gladiator", "Der König der Löwen" oder "Fluch der Karibik".Der Vorverkauf für das Kino-Event startet am 1. September.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen