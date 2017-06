Steve Blame moderiert bei der Audio Branding Academy

2016 fand der Audio Branding Academy Day zum ersten Mal auf dem Reeperbahn Festival in Hamburg statt. Auch 2017 veranstalten die Organisatoren am 21. September im Rahmen des Reeperbahn Festivals eine Ausstellung und verleihen den International Sound Award sowie die Audio Branding Awards.Als Moderator konnten die Veranstalter nun den britischen Fernsehmoderator Steve Blame gewinnen. Er führt durch den Abend im Club Gruenspan und verleiht den Gewinnern die Trophäen.Der Preis soll die besten und innovativsten Klangkonzepte prämieren. Die Kategorien variieren dabei von Klangarchitektur über digitale Applikationen bis zu kundenspezifischen Interfaces.Zur Jury, die die besten Konzepte auswählt, gehören Bernhard Bahners (Geschäftsführer radio.de), Musiker und Musikproduzent Martyn Ware (unter anderem The Human League und Heaven 17), Daniel Hug (ZhdK - Zürcher Hochschule der Künste), Laurent Cochini (Managing Director Sixième Son), Thomas Görne (HAW Hamburg, Fakultät Design, Medien und Information), Steffen Holly (Geschäftsfeldleiter Media Management & Delivery am Fraunhofer Institut), Rainer Hirt (Geschäftsführer audity), Reinhard Kopiez (Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover), Herwig Kusatz (Geschäftsführer Sound Strategy GmbH), Emma Rodero (Professorin für Stimme und Kommunikation an der Pompeu Fabra Universität Barcelona), Andreas Schönrock (HearDis!), Carl-Frank Westermann (Geschäftsführer Wesound) und Roscoe Williamson (Head of Branding MassiveMusic).

