Steve Bartels spricht auf der Midem

Steve Bartels hält auf der Midem, die vom 6. bis zum 9. Juni 2017 in Cannes stattfindet, eine Keynote. Der CEO von Def Jam Recordings will am 7. Juni im Palais des Festivals bei einem Q&A-Format die Fragen der Teilnehmer beantworten, wie die Veranstalter von Reed Midem jetzt bekannt gaben.Bartels hat in seiner Laufbahn, die er als DJ in Clubs startete, unter anderem mit Künstlern wie Kanye West, Rihanna, Justin Bieber oder Jennifer Lopez gearbeitet. Vor seiner Zeit als Chef von Def Jam hatte Bartels Positionen bei A&M Records, Arista Records und der Island Def Jam Music Group inne. Def Jam wurde 1984 von Rick Rubin und Russel Simmons gegründet und gehört seit 1998 zu Universal Music."Wir fühlen uns sehr geehrt, die Keynote von Steve Bartels zu verkünden", freut sich Midem-Messedirektor Alexandre Deniot. "Mit seiner Erfahrung, besonders im Zusammenhang mit der Geschichte von Def Jam Recordings, ist er eine große Inspiration."Steve Bartels gilt als gefragter Redner auf Branchenevents. So hielt er im Oktober 2016 eine Keynote Speech beim Amsterdam Dance Event, bei der unter anderem über die Rolle von Labels als Partner der Künstler referierte.

