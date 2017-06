Stephen Bryan wechselt von Soundcloud zu YouTube

Stephen Bryan, der bislang als Chief Content Officer bei Soundcloud arbeitete, übernimmt ab dem 1. Juli 2017 bei YouTube die Position des Head Of Label Relations, wie das Unternehmen mitteilt.Dabei wird er Teil des Teams von Lyor Cohen, der als Global Head of Music bei YouTube die weltweiten Abstimmungen mit Labels und Künstlern verantwortet.Lyor Cohen und Stephen Bryan dürften sich bereits von Warner Music kennen, wo Bryan in seiner Zeit vor Soundcloud als Executive Vice President Digital Strategy & Business Development das weltweite Digitalgeschäft des Musikkonzerns verantwortete.In dieser Zeit war Bryan in große Deals zwischen Warner Music und Streamingplattformen wie YouTube, Spotify und iTunes involviert. Danach fädelte er zwischen 2014 und 2017 Lizenzdeals zwischen Soundcloud und den drei Majors Warner, Universal und Sony ein.

Quelle: MusikWoche

