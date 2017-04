Stefanie Heinzmann wechselt zu Neuland Concerts

Kurz nachdem Neuland Concerts über einen Management-Buyout ein eigenständiges Unternehmen wurde, erweitert die Konzertagentur mit Stefanie Heinzmann ihr Künstlerportfolio. Das nun von Christian Gerlach als alleinigem Gesellschafter geführte Unternehmen übernimmt künftig die Booking- und Tourneebetreuung der Schweizer Sängerin. Damit setzt Neuland Concerts all ihre Live-Belange in den Territorien Deutschland und Österreich um.Seit Anfang 2017 wird Stefanie Heinzmann zudem im Bereich Künstlermanagement von Tina Riedel und Arne Ghosh vertreten. Riedel erweitert damit ihre langjährige Tätigkeit als Heinzmanns Bookerin. "Stefanie Heinzmanns Qualifikationen als Recording- und Touring-Act können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden", teilt das neue Management mit. "Die individuelle Künstlerbetreuung durch alle Abteilungen des Hauses Neuland Concerts entsprechen in jederlei Hinsicht unseren Anforderungen an den Ausbau von Stefanies Karriere am Live-Markt."Christian Gerlach heißt Stefanie Heinzmann und ihr Team bei Neuland Concerts willkommen: "Dank unserer fokussiert agierenden Teams können wir unser Fachwissen stets kongruent zu den Veränderungen in allen Marktsegmenten erweitern. Es freut mich sehr, einer renommierten Künstlerin wie Stefanie Heinzmann damit einen langfristigen Service bieten zu können - sie ist eine absolute Bereicherung für unser Roster."

