Steely-Dan-Mitglied Walter Becker verstorben

Verstorben: Walter Becker

Am 3. September 2017 ist Walter Becker, Gitarrist und Bassist von Steely Dan , im Alter von 67 Jahren verstorben. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt, er soll aber seit Längerem an einer Krankheit gelitten haben.Der am 20. Februar 1950 in New York City geborene Gitarrist, Bassist, Songwriter und Produzent hatte Donald Fagen, mit dem er 1971 Steely Dan gründete, bereits im College getroffen. Steely Dan gehörte in den 70er-Jahren zu den einflussreichsten Acts des Jahrzehnts, ihre vom Jazz beeinflussten, gleichzeitig popppig anmutenden Alben wie "Pretzel Logic" , "Kathy Lied" oder "Aja" prägten die Musikgeschichte.Auch Singles wie "Rikki Don't Lose That Number", "Do It Again", "Peg", "Hey Nineteen" oder "Reelin' In The Years" entwickelten sich zu Hits.Die Band löste sich nach dem 1980 erschienenen Album "Gaucho" vorübergehend auf, kam dann 1993 für Studioproduktionen und Tourneen wieder zusammen. Als Solist veröffentlichte Walter Becker zwei Alben, zuletzt "Circus Money" im Jahr 2008. Er produzierte zudem Künstler wie China Crisis, Michael Franks, Fra Lippo Lippi und Rickie Lee Jones.

