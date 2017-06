Steamhammer hat keine Angst vor The Fright

Auf einer Wellenlänge (von links): Bassist Kain und Gitarrist Danny von The Fright, Georg "Schorse" Schröder (Steamhammer/SPV), Sänger Lon Fright und seine Bandmates Kane (Gitarre) und Luke (Schlagzeug) (Bild: Ralf Erbert/Rocksau Pictures)

Die deutsche Band The Fright hat einen weltweiten Vertrag mit Steamhammer SPV unterzeichnet. Das neue Album der Darkrocker sei bereits fertig aufgenommen und wurde von Waldemar Sorychta (Lacuna Coil, Sodom, Tiamat, Moonspell, The Gathering) produziert, der den Songs nach Angabe ihre neuen Partners "einen über jeden Zweifel erhabenen Sound verpasst" habe. Die Veröffentlichung peile man für Herbst dieses Jahres an.Lon Fright, der Sänger der 2002 in der Nähe von Jena gegründeten Formation, sagt: "Diese Band startete als Vision und Traum zwölfjähriger Kids. Jetzt, 15 Jahre später, dürft Ihr euch auf ein Album freuen, das alles vorangegangene in den Schatten stellt. Solch dunkler Diamant soll ja auch seine Beachtung finden. Somit freuen wir uns, mit Schorse und SPV/Steamhammer eine Größe im Rockbiz gefunden zu haben, die auf jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen kann - und genauso an uns glaubt wie wir. Die Nacht gehört uns." Georg "Schorse" Schröder , A+R Steamhammer, hat mit der Band noch viel vor: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit The Fright. Das neue Album der Band kann locker mit internationalen Produktionen mithalten und verbreitet eine kunstvolle, düstere Atmosphäre, die einen jedoch trotzdem immer mit einem Lächeln im Gesicht zurücklässt. Ich bin sicher, dass die Songs extrem gut in den Clubs, im Radio und den kommenden Live-Shows ankommen und sowohl die Freunde düsterer Musik als auch Rockfans mitreißen werden."

Quelle: MusikWoche

