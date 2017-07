Statistisches Landesamt veröffentlicht erste bundesweite Festivalstatistik

Hat herausgefunden, dass die meisten Festivals im Juli über die Bühne gehen: eine Erhebung des Hessischen Statistischen Landesamts (Bild: Hessisches Statistisches Landesamt)

Das Hessische Statistische Landesamt hat mit Daten aus dem Jahr 2015 eine bundesweite Festivalstatistik erhoben. Dafür wurden neben Veranstaltungen aus den Bereichen Rock/Pop auch Klassik- und Jazz-Events sowie Stadtfeste ausgewertet. So hat die Analyse der Daten ergeben, dass Rockfestivals mit zwölf Prozent den größten Anteil an der Zahl der Veranstaltungen hatten, knapp gefolgt von von Barock/Klassik-Festivals und -Festspielen mit 11,7 Prozent. Events mit Jazz als dominierendem Musikstil kommen auf acht Prozent.Neben der hauptsächlichen Musikrichtung wurden bei den ausgewerteten Veranstaltungen meist auch weitere Stile gespielt. So waren Kombinationen aus Rock- und Popmusik (35,6 Prozent aller Veranstaltungen mit mindestens zwei Musikrichtungen), Rock und Punk (24,7 Prozent) sowie Jazz und Weltmusik (20,6 Prozent) besonders beliebt. Durchschnittlich konnten die Besucher einer Veranstaltung laut den Genrezuschreibungen des Landesamts vier verschiedene Genres hören.Der Besuch eines Musikfestivals kostete 2015 im Durchschnitt 24,22 Euro. Dabei reichte der durchschnittliche Eintrittspreis von 16,13 Euro bei Bluesfestivals bis zu 53,30 Euro für Veranstaltungen mit vorrangig Opern oder Operetten. Insgesamt besuchten in dem Jahr rund 32 Millionen Menschen Festivals und -festspiele.Für die Untersuchung im Jahr 2016 schrieb das Landesamt 1641 Musikfestivals und Festspiele an. In der ersten Runde gingen 421 Antworten ein, auf eine Erinnerung folgten weitere 284 Antworten. "Insgesamt ergibt sich damit für die Erhebung eine Teilnahmequote von 43 Prozent - ein recht hoher Wert für eine freiwillige Erhebung", heißt es aus Wiesbaden. Allerdings stießen die Statistiker bei ihrer Studie auf Probleme: "Eine quantitative Analyse der Mitarbeiterzahlen ist aufgrund des Antwortverhaltens der Befragten leider nicht durchführbar, da diese Frage von den Veranstaltern nicht einheitlich aufgefasst wurde", heißt es zum Beispiel in der Untersuchung.Die Erhebung hat das Hessische Statistische Landesamt im Rahmen des Projektes Aufbau einer bundeseinheitlichen Kulturstatistik im Auftrag der Kultusministerkonferenz sowie der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durchgeführt. Die Erhebung folgt zudem der Empfehlung der Enquete-Kommission Kultur in Deutschland, die 2007 in ihrem Schlussbericht der Bundesregierung zur Entwicklung einer bundeseinheitlichen Kulturstatistik rät, "auf deren Grundlage die Nutzung für allgemeine kulturstatistische und -politische Zwecke möglich sein soll"."Eine Verstetigung der Festivalstatistik ist aus Sicht der amtlichen Statistik wünschenswert", teilt das Amt mit. Sie würde dem Informationsbedarf "über diesen für die Musiksparte so wichtigen Bereich sicherlich gerecht".Die Veröffentlichung "Musikfestivals und Musikfestspiele in Deutschland 2015" steht hier zum Download zur Verfügung.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen