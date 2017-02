Starwatch und Semmel zählten 45.000 Besucher bei der "TVOG"-Tournee

Bereits zum fünften Mal fand im Anschluss an die jüngste Staffel von "The Voice Of Germany" eine Tournee mit Protagonisten der Castingshow statt. Die ProSiebenSat.1-Tochter Starwatch Entertainment und Semmel Concerts erreichten mit der Konzertreihe unter dem Motto "The Voice Of Germany - Live In Concert" bei 22 Terminen vom 27. Dezember bis zum 22. Januar 45.000 Besucher - so viele wie zuvor noch nie. Katharina Frömsdorf , Geschäftsführerin von Starwatch Entertainment, bezeichnet die Konzertreihe mit den Finalisten und weiteren Akteuren aus der "TVOG"-Show denn auch als "Erfolgscase" und verrät: "Erste Planungen zur Fortführung der Tournee für das Jahr 2017/2018 laufen bereits an."Das erstmals erprobte Tourkonzept - kleinere Locations und mehrere Akustik-Sets sollten mehr Nähe zu den Protagonisten und eine "Wohnzimmeratmosphäre" vermitteln - sei bei den Zuschauern gut angekommen, beichtet zudem Timo Hoppen von Semmel Concerts: "Wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass unser neues Konzept aufgegangen ist. So haben wir in diesem Jahr nicht nur die erfolgreichste, sondern auch die intimste Tournee der The Voice of Germany-Finalisten erlebt." Die jüngste Tournee habe gezeigt, dass das Format bei den Besuchern weiter ankomme, "und wir freuen uns auf eine Fortsetzung bei der nächsten Staffel".

