Starwatch spannt Das Maschine vor den Wagen

Großansicht Gehen künftig gemeinsame Wege (von links): Axel Erler und Nico Meckelnburg von Das Maschine sowie Sam Bittner (Head of A&R & Business Operations Starwatch) und Markus Hartmann (COO & Director Music Starwatch) (Bild: Starwatch) Gehen künftig gemeinsame Wege (von links): Axel Erler und Nico Meckelnburg von Das Maschine sowie Sam Bittner (Head of A&R & Business Operations Starwatch) und Markus Hartmann (COO & Director Music Starwatch) (Bild: Starwatch)

Starwatch Entertainment arbeitet künftig mit der Full-Service-Agentur Das Maschine zusammen, die Künstler wie Kontra K, Aelx Diehl oder die 187 Strassenbande betreut.Das Ziel der Kooperation zwischen dem ProSiebenSat.1-Musikunternehmen und der kürzlich gegründeten Agentur von Axel Erler, Patrick Thiede und Nico Meckelnburg , sei es, gemeinsam neue Künstler zu entdecken und deren Karrierewege erfolgreich zu entwickeln, wie es aus München heißt."Axel und Nico sind sehr nah an der Szene, optimal vernetzt und genießen einen fabelhaften Ruf in allen Bereichen der Musikindustrie", erläutert Markus Hartmann , COO & Director Music: "Sie finden die Pop-Hits von morgen und haben zugleich ein Gespür für die interessantesten von den zwielichtigen Typen."Und Axel Erler , Managing Director Das Maschine, ergänzt: "Die Vision von Starwatch, ein schnelles und flexibles Musiklabel - vor allem auch in unterschiedlichen Genres - zu sein, passt sehr gut zu unseren A&R-Skills und den facettenreichen Künstlern und Projekten in den diversen Abteilungen unserer Holding."

Quelle: MusikWoche

