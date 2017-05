Starwatch lud zur Reception nach Berlin

Rund 100 Markenpartner und Repräsentanten aus der Musikindustrie kamen am 4. Mai 2017 zur Starwatch Reception ins "The Grand" in Berlin, um über neue Vermarktungsstrategien zu diskutieren. Starwatch -Geschäftsführerin Katharina Frömsdorf wies auf neue Trends hin: "Immer mehr Marketing-Verantwortliche wollen ihre Marken mit Künstlern und Musik in Szene setzen. Vor diesem Hintergrund fungieren wir zunehmend als Vermittler zwischen den Akteuren der Musik- und Live-Entertainment-Branche einerseits und werbetreibenden Unternehmen andererseits."Als Beispiele nannte Frömsdorf den Mobilfunkausrüster ZTE, der als Sponsoring-Partner erstmals die "The Voice of Germany-Tour" 2016/2017 begleitete sowie die von Starwatch begleiteten Festival-Kooperationen mit Warsteiner. ProSiebenSat.1 -Geschäftsführer Wolfgang Link gab zusammen mit ProSiebenSat.1-Vorstandsmitglied Sabine Eckhardt Einblicke in die Vermarktungs- und Bewegtbild-Strategie des Medienkonzerns. In ihrer Keynote wies Sabine Eckhardt zudem auf die vielfältigen Synergieeffekte zwischen TV und digitalen Plattformen hin. Ziel sei es, den Kunden "maßgeschneiderte Angebote zu machen".

