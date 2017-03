Starwatch Entertainment und Takeover gehen gemeinsame Wege

Großansicht Freut sich auf die Partnerschaft mit Takeover: Markus Hartmann von Starwatch Freut sich auf die Partnerschaft mit Takeover: Markus Hartmann von Starwatch

Die ProSiebenSat.1-Firma Starwatch Entertainment hat eine langfristige Partnerschaft mit der Firma Takeover Music von Robert Ivankovic vereinbart, die sich um Vermarktung, Labelarbeit und Künstlermanagement utner anderem von Kayef, Topic und Loint kümmert. Damit bauen die beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit weiter aus. So kooperierten Starwatch und Takeover vergangenes Jahr beim Debütalbum "Emotionen" von Joel Brandenstein , das nun am 31. März 2017 erscheint. Und auch der Düsseldorfer Musiker Kayef, der von Takeover gemanagt wird, hatte bei Starwatch angedockt Mit dem Deal will sich Starwatch breiter aufstellen. Aktuell arbeite man intensiv daran, das Raster des Labels auszubauen, heißt es aus Unterföhring."Im Rahmen der Expansion von Starwatch in neue Segmente sind wir glücklich, Takeover als Ratgeber, Scouts und Netzwerk im Bereich A&R und Marketing an unserer Seite zu haben", sagt Markus Hartmann , COO & Director Music Starwatch. Er bezeichnet Ivankovic und sein Team als "frische Geister, die außergewöhnliche Talente finden und neue Wege gehen".Und Ivankovic ergänzt: "Ich freue mich darüber, in Starwatch einen professionellen und aufgeschlossenen Partner für gemeinsame, neue Projekte gefunden zu haben."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen