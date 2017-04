Starkes Schlussquartal stabilisiert DEAG-Zahlen

Großansicht Zufrieden mit der Jahresbilanz 2016: Peter Schwenkow (Bild: DEAG) Zufrieden mit der Jahresbilanz 2016: Peter Schwenkow (Bild: DEAG)

Die im Prime Standard notierte Deutsche Entertainment AG (DEAG) hat im Geschäftsjahr 2016 nach eigenen Angaben "mit einem äußerst erfolgreichen Schlussspurt im vierten Quartal die Leistungsfähigkeit des Geschäftsmodells eindrucksvoll belegt".So habe der Konzern in den letzten drei Monaten 2016 "fast die Hälfte des Gesamtjahresumsatzes erwirtschaften" können, womit das Schlussquartal mit 86,8 Millionen Euro Umsatz (im Vergleich zu 53,9 Millionen Euro im vierten Quartal 2015) "das stärkste Quartal" für die DEAG seit fünf Jahren gewesen sei. Sehr erfolgreich seien zum Jahresende wie erwartet die Weihnachtsveranstaltungen gewesen, wobei hier insbesondere die Christmas- Garden-Formate "Christmas at Kew und at Blenheim" sowie der "Christmas Garden Berlin" hervorzuheben seien. Als weitere Highlights im vierten Quartal zählt die DEAG "Disney on Ice" und "Marvel Universe" sowie große Tourneen von Acts wie den Red Hot Chili Peppers , den Böhsen Onkelz und David Garrett auf.Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen erzielte die DEAG 2016 Umsätze vor Konsolidierung in Höhe von 204,9 Millionen Euro und liege damit "etwa auf Vorjahresniveau". Die vorläufigen Umsätze 2016 nach Konsolidierung betrugen 184,8 Millionen Euro und rangieren damit etwas unter dem Vorjahresergebnis von 200,4 Millionen Euro. Das EBIT 2016 belief sich auf 500.000 Euro - und fällt somit deutlich besser aus, denn 2015 hatte sich hierbei noch ein Minusbetrag von 26,2 Millionen Euro ergeben. Berücksichtigt bei den Zahlen seien "vollumfänglich und abschließend" auch die Ergebnisse der Prüfung durch die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung. Peter Schwenkow , Vorstandsvorsitzender und Gründer der DEAG, kommentiert: "Unsere Strategie mit klarem Fokus auf die Bereiche Family Entertainment, Rock/Pop, Classics & Jazz, Arts + Exhibitions und Ticketing ist aufgegangen. Neben unserer starken Präsenz im deutschsprachigen Raum hat sich insbesondere auch unser UK-Geschäft mit einem überproportionalen organischen Wachstum ausgezahlt, das mittlerweile rund 35 Prozent zum Gesamtumsatz der DEAG beiträgt. Diese Dynamik wollen wir aufgreifen und unser UK-Geschäft mittelfristig auf bis zu 40 Prozent weiter ausbauen."Auch 2017 wolle die DEAG ihren Entertainment-Content "auf hohem Niveau weiterentwickeln und damit nicht nur das Eventgeschäft stärken, sondern auch das Ticketvolumen im Eigenvertrieb stetig steigern".Aufgrund "der gut gefüllten Pipeline" blicke der Vorstand mit Optimismus auf das laufende Geschäftsjahr. Dabei plant die Gesellschaft, "das Ergebnis nachhaltig weiter zu verbessern und die internationale Marktpräsenz zu stärken". So erwartet der Konzern eine dynamische Entwicklung seiner Tochtergesellschaften in Großbritannien.Angesichts "dieser positiven Geschäftsentwicklung" rechne der Vorstand 2017 mit einem "anhaltend hohen Umsatz" gegenüber dem Vorjahr. Neben dem erwarteten organischen Wachstum, insbesondere durch die Nutzung von Synergien und den Ausbau der vorhandenen Formate, prüfe man auch selektiv "externe Wachstumschancen". Dabei strebt der Vorstand für 2017 ein EBIT im mittleren bis oberen einstelligen Millionen-Euro-Bereich an.Der vollständige Bericht zum Geschäftsjahr 2016 soll ab 28. April 2017 auf der Website des Unternehmens zum Download bereitstehen.

Quelle: MusikWoche

