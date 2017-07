Staffeltiefstwert für "Sing meinen Song"

Großansicht Sie fuhren einen Minusrekord ein: The BossHoss bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" (Bild: Markus Hertrich/Vox) Sie fuhren einen Minusrekord ein: The BossHoss bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" (Bild: Markus Hertrich/Vox)

Großansicht Interpretierten "Sympathy For The Devil" von den Rolling Stones im Wirtz-Haus: Daniel Wirtz (links) und Wolfgang Niedecken (Bild: Ulrich Schmitz/MG RTL D/ME) Interpretierten "Sympathy For The Devil" von den Rolling Stones im Wirtz-Haus: Daniel Wirtz (links) und Wolfgang Niedecken (Bild: Ulrich Schmitz/MG RTL D/ME)

Ausgerechnet die Gastgeber The BossHoss hat es erwischt: Die Ausgabe von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" mit ihren Songs erreichte am 4. Juli 2017 die niedrigsten Reichweiten der aktuellen Staffel. 1,9 Millionen verfolgten am Dienstagabend bei Vox die Sendung (Marktanteil: 7,1 Prozent). Bei den 14- bis 49-Jährigen brachten 1,13 Prozent eine Quote von 13,3 Prozent.Zum Vergleich: Am 27. Juni, als die Songs von Gentleman interpretiert wurden, schauten 1,97 Millionen zu; bei den Jungen waren es 1,31 Millionen (Marktanteil: 13,7 Prozent). Der Rückgang der Quoten dürfte aber auch mit der Jahreszeit zu tun haben, da während des Sommers generell weniger Menschen fernsehen.Nach der Show lief "Die BossHoss Story", wofür sich 1,4 Millionen interessierten (Marktanteil: 6,7 Prozent). Bei den Werberelevanten blieben 790.000 Zuschauer vor den Bildschirmen (Marktanteil: 11,2 Prozent): Die "Gentleman-Story" in der Vorwoche kam noch auf 1,48 Millionen Zuschauer (6,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 11,5 Prozent bei den Jungen).Zum dritten Mal beendete "Blind-Date im Wirtz-Haus" den musikalischen Dienstagabend bei Vox. Daniel Wirtz begrüßte dieses Mal Wolfgang Niedecken . Zur Auswahl standen "Money" in der Version der Beatles, "Like A Rolling Stone" von Bob Dylan und "Sympathy For The Devil" von den Rolling Stones. Schließlich entschieden sich die beiden Künstler sich für den Song aus "Beggars Banquet" In der Stunde vor Mitternacht waren 530.000 Zuschauer im Wirtz-Haus dabei (Marktanteil: vier Prozent im Gesamtpublikum und 6,6 Prozent bei den Jungen). Beim "Blind-Date" mit Max Mutzke waren es in der Vorwoche noch 580.000 Zuschauer (Marktanteil: vier Prozent und 7,6 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe).

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Medien MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen