Stabile Albumcharts in Frankreich

In der Vorweihnachtswoche dominierten bewährte Longseller das Geschäft und damit die aktuelle französische Longplayliste. So klettert M. Pokora dank der Deluxe-Edition seines Albums "My Way" (TF1/Sony Music) wieder von zwei auf eins. Auf Platz zwei steht der Dauerbrenner "Tout Le Bonheur Du Monde" (Play On/Warner Music) von der Castingband Kids United (Vorwoche: vier); auf drei liegt "Encore Un Soir" von Céline Dion (Sony Music) unter dem Gabentisch (Vorwoche: sechs).Ebenfalls im Aufwärtstrend liegen "L'Everest" (Warner Music) von Soprano auf sieben (Vorwoche: acht), "&" (Columbia/Sony Music) von Julien Doré auf acht (Vorwoche: elf) und "Claudio Capéo" (Jo & Co/Sony Music) vom elsässischen Akkordeonisten Claudio Capéo auf neun (Vorwoche: zwölf). Seit 40 Wochen hält sich Renaud in den kombinierten Albumcharts, in der Erhebungswoche vom 16. bis 23. Dezember steigt "Renaud" (Parlophone/Warner Music) von 16 auf elf.Wie in der Vorwoche findet sich auf Rang fünf der Rapper Jul mit "L'Ovni" (D'Or et de Platine/Musicast). Dafür fällt "Cyborg" (Polydor/Universal Music), das zweite Album des Rappers Nekfeu, von eins auf sechs. Und für die Rolling Stones geht es mit "Blue & Lonesome" (Mercury/Universal) um eine Stufe abwärts von drei auf vier, während "24k Magic" (WEA/Warner Music) von Bruno Mars von neun auf zehn absackt.Höchster Neueinsteiger in den kombinierten französischen Albumcharts ist auf Platz 119 der Rapper Kid Cudi mit "Passion, Pain & Demo Slayin'" (Def Jam/Universal Music).In den Streamingcharts belegt Nekfeu mit "Mauvaise Graine" Platz eins, mit "Squa" Platz zwei und - zusammen mit seinen Gästen Sneazzy & S.Pri Noir - mit "Saturne" Platz vier. "Tchikita" von Jul (D'Or et de Platine/Musicast) steigt von acht auf vier; "Starboy" von The Weeknd feat. Daft Punk (Warner Music) klettert wieder von zehn auf fünf, während der Rapper Sch mit "6.451" (Capitol/Universal Music) auf der Sechs verharrt.Bei den rein physischen Albumverkäufen entsprechen die Plätze eins bis vier denen der Kombicharts: M. Pokora mit "My Way" auf eins, danach Kids United mit "Tout Le Bonheur Du Monde", "Encore Un Soir" von Céline Dion und "Blue & Lonesome" von den Rolling Stones. Auf Rang fünf: "L'Everest" (Warner Music) von Soprano.Bei den Albumdownloads bleibt "Cyborg" von Nekfeu auf der Eins. "L'Ovni" von Jul steigt von vier auf zwei, während "Vianney" (Wagram) von Vianney von neun auf drei zulegt und "&" von Julien Doré von 14 auf fünf klettert. "Lost On You" (Warner Music) von LP fällt von drei auf vier.Bei den Trackdownloads steht "Lost On You" von LP nach wie vor auf der Eins, während "I Feel It Coming" von The Weekend Feat. Daft Punk (Universal Music) von vier auf zwei steigt. "Human" von Rag'n'Bone Man (Sony Music) hält sich auf drei; "24k Magic" von Bruno Mars bleibt auf fünf. Für weihnachtliche Stimmung sorgt "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey (Sony Music) auf der Vier.Im Radio bleibt "On Dirait" von Amir (Warner Music) ganz oben; "24k Magic" von Bruno Mars hält sich auf zwei. DJ Feder steigt mit "Lordly" (Warner Music) von fünf auf drei, während "Starboy" von The Weeknd feat. Daft Punk von vier auf fünf abrutscht. Neu auf vier: "I Feel It Coming" von The Weekend Feat. Daft Punk.Die französischen Charts werden im Auftrag der Branchenverbände SNEP (Syndicat National de L'Edition Phonographique) und SCPP (Société Civile des Producteurs Phonographiques) von GfK erhoben. Alle Ranglisten finden sich hier: www.snepmusique.com

Quelle: MusikWoche

