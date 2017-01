Staatsakt stellt sich stärker auf

Großansicht Das Staatsakt-Team (von links): Stefan Trummer, Sebastian Pobot, Maurice Summen, Henrietta Bauer und Markus Göres (Bild: Bo Raedecker) Das Staatsakt-Team (von links): Stefan Trummer, Sebastian Pobot, Maurice Summen, Henrietta Bauer und Markus Göres (Bild: Bo Raedecker)

Das Berliner Label Staatsakt geht runderneuert ins Wahljahr: Dazu holt Maurice Summen zwei Mitstreiter ins nun als GmbH firmierende Unternehmen. Als Gesellschafter der neugegründeten Staatsakt Rec. GmbH treten nunmehr Sebastian Pobot (über eine Beteiligungsgesellschaft), Markus Göres Rewika Promotion ) und Maurice Summen auf.Summen, der das 2003 ins Leben gerufene Label neben seinen musikalischen Aktivitäten bei Die Türen seit dem Ausstieg seines einstigen Partners Gunther Osburg im Jahr 2009 als Einzelunternehmer führte, bleibt alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft. Markus Göres, der außerdem auch für Mute, Grönland Records und andere Labels tätig ist, fungiert weiterhin als PR-Chef im Hause Staatsakt, und Sebastian Pobot, der auch den Hörspielverlag Maritim übernahm , zeichnet verantwortlich für die Bereiche Vertrieb- und Controlling.Zudem stockt Staatsakt den Kreis der Mitarbeiter auf: Henrietta Bauer fungiert künftig als zusätzliche Kraft fürs Produktmanagement und übernimmt die Aufgaben zusätzlich zu ihren Tätigkeiten im Management von Isolation Berlin und dem Booking für das Musikschutzgebiet Festival. Zudem berät Stefan Trummer, bis 2014 kaufmännischer Leiter des Berliner Gestalten-Verlags, Staatsakt neben weiteren Kunden aus der Medien- und Kreativbranche in den Bereichen Strategie, Buchhaltung, Personal und Kommunikation.Staatsakt habe sich in den vergangenen Jahren "zu einem der wichtigsten Indie-Labels in Deutschland entwickelt", streichen die Berliner heraus, und verweisen auf die Zusammenarbeit mit Künstlern wie Christiane Rösinger, PeterLicht oder Andreas Dorau sowie Ja, Panik, Bonaparte oder Isolation Berlin.Zuletzt erschien bei Staatsakt das neue Album von Tobias Siebert und seiner Band Klez.e, geplant sind zudem Veröffentlichungen von Der Ringer, Christiane Rösinger, Die Regierung, mESMO (Vredeber Albrecht und Lars Precht), Albrecht Schrader, Levin Goes Lightly, Chuckamuck, Doc Schoko. Andreas Dorau, Zwanie Jonson, PeterLicht, Maurice & Die Familie Summen sowie ein zweiter Teil der Sampler-Reihe "Keine Bewegung".

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen