Staatsakt gewinnt Stephan Sulke

Großansicht Neu bei Staatsakt: Stephan Sulke (Bild: von Selen) Neu bei Staatsakt: Stephan Sulke (Bild: von Selen)

Der Liedermacher Stephan Sulke hat einen Vertrag bei Staatsakt unterschrieben. Am 16. Juni 2017 erscheint das Album "Liebe ist nichts für Anfänger" im Vertrieb der Universal-Music -Division Caroline International.Sulke begann seine Karriere bereits in den 60er-Jahren und feierte in den 80er-Jahren Erfolge mit Songs wie "Uschi" oder "Ich hab dich bloß geliebt"."Für mich ist das alles wie ein Traum! Sulke hat mich in meinem Elternhaus die ganze Kindheit und frühe Jugend über begleitet", freut sich Maurice Summen , Geschäftsführer Staatsakt: "Ich habe ihn immer für den größten Songschreiber in deutscher Sprache gehalten. Und tue es bis heute!"

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen